Maria De Filippi rilascia nuove dichiarazioni sul talent che avrebbe dovuto esordire a breve: si tratta di Amici All Star, il programma di Canale 5 dedicato alle stelle del passato di Amici e non solo.

Il futuro di Amici All Star

Molti fan di Amici attendevano l’inizio di Amici All Star, il nuovo programma firmato De Filippi, un talent che avrebbe radunato tante stelle del panorama musicale. Ospite a Miseria e nobiltà di RTL 102.5, Maria De Filippi interviene telefonicamente in trasmissione per raccontare gli sviluppi del nuovo programma Amici All Star: “Con questa cosa del Coronavirus, in teoria, se anche ci sarà, ci sarà in modo diverso, non sarà una sorta di Amici All Star, sarà qualcosa di diverso e non sarà prima della metà di maggio – spiega Maria ai microfoni radiofonici – Non sarà esattamente come si era pensato, perché questa cosa poi ha cambiato un po’ tutto e quindi laddove ci fosse, e spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo“.

Come cambierà la tv a partire da Uomini e Donne

Format rivisitato non solo per il talent di Mediaset, ma anche per Uomini e Donne.

La conduttrice spiega che in momenti come questi subentra: “La necessità di cambiare le cose a seconda del tempo in cui stiamo vivendo, Uomini e Donne ritorna dal 20 aprile con un’edizione del tutto diversa“. L’emergenza Coronavirus ha costretto gli autori a rivedere i piani: “Questo ti porta a pensare diversamente“, secondo Maria infatti la situazione attuale determinerà quella futura: “Ci sarà una televisione sicuramente diversa, per forza di cose, ci abitueremo anche a vederla diversamente – racconta la De Filippi – Quando hanno tolto il pubblico da Amici erano tutti un po’ spaesati… però non è stato peggio… Siamo riusciti a farlo lo stesso“.

