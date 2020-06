Alba Parietti è stata ospite a Io & Te, il contenitore estivo di Rai 1. Qui la showgirl si è raccontato con schiettezza e sincerità, ammettendo di essere un carattere difficile con cui lavorare, ma di avere anche tante idee. Ed è stato allora che Pierluigi Diaco, conduttore del programma, le ha fatto una proposta.

Alba Parietti è sempre un personaggio amatissimo dai talk, per la sua grande esperienza, il suo pensiero ribelle e anche per i rapporti che ha saputo coltivare, come quello con Ezio Bosso, morto di recente.

Alba Parietti ricorda Ezio Bosso

Nel corso della sua chiacchierata con Pierluigi Diaco Alba Parietti a ricordato Ezio Bosso, il pianista e compositore scomparso.

La perdita del musicista sarà sempre difficile da metabolizzare per la Parietti. “Faccio fatica a parlarne, Ezio è stata una persona importantissima” ha ammesso la showgirl.

Poi Alba ha proseguito scendendo nel dettaglio dei suoi rapporti con Bosso. “I rapporti sono stati complessi con lui, profonda amicizia. Non era una persona facile. Angelo e diavolo, pieno di sfumature. Tutto il resto sono pettegolezzi che non mi riguardano“.

Ad Alba Parietti nessun programma

Più approfonditamente Alba Parietti parla al pubblico di Io & Te della sua persona.

“Sono egocentrica, sono una persona leale fino allo stremo. Rompiscatole tremenda. Fanatica bestiale. Non sono capace di essere sleale” si definisce la showgirl.

Poi con una sincerità disarmante ha anche ammesso: “A me programmi non me ne danno. Sono seria, professionale. Ho un carattere difficile. Si può essere se stessi in qualsiasi programma si vada“.

La proposta di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco quindi la interrompe chiedendole quale tipo di programma le piacerebbe condurre.

E il genere che sembra appassionare Alba Parietti è il talkshow, dove è spesso ospite. “Farei i programmi che ho scritto. Magari un programma sulla psicologia, mi piace ascoltare. Talk o interviste“.

Così arriva la proposta di Diaco per la prossima stagione di Io & Te. “Insieme a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo mettiamo un lettino e tu fai la dottoressa che intervista“. La Parietti non solo accoglie la proposta ma sorridendo accorcia i tempi, perché non ad agosto. “Ma quante ne vuoi” replica Pierluigi con il sorriso. Chissà se questo sodalizio vedrà la luce, che sia agosto o il 2021.