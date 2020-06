Di questi momenti l’ultimo bollettino della Protezione Civile: si conferma anche oggi, 10 giugno, sopra 200 il numero dei nuovi casi accertati di Coronavirus. Un numero alto che viaggia di pari passo al numero dei morti, anche oggi oltre i 70.

Coronavirus: il bollettino della Protezione Civile

Anche oggi la Protezione Civile ha diffuso il bollettino con tutti i numeri sul contagio da Covid-19 in Italia, raccogliendo i dati diffusi da regione a regione. Sono 235.763 i casi registrati di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia a febbraio, numero che già comprende i 202 nuovi contagi registrati in giornata odierna. Sono 31.710 i casi di persone attualmente positive in Italia ad oggi mentre il numero dei deceduti, complessivamente, arriva oggi a quota 34.114 con l’odierno incremento di 71 morti registrati in 24 ore.

Alto e costante sempre il numero delle persone guarite: 1.293 quelle registrate oggi, 10 giugno, per un totale 169.939 guariti.

99 nuovi positivi Lombardia

Per quanto alto, oltre i 200 casi, il numero dei nuovi casi di Covid-19 torna a calare rispetto alla giornata di ieri. Analizzando in maniera più ravvicinata la situazione regione per regione, sono 99 i casi di Coronavirus registrati in Lombardia in data odierna.

Approfondisci

LEGGI TUTTO SUL CORONAVIRUS

Coronavirus, Fase 3: cosa cambierà per l’Italia

Coronavirus, l’OMS sconsiglia i guanti: “Aumentano il rischio di contagio”