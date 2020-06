Ilary Blasi cambia acconciatura e rimane talmente colpita dalla reazione di Francesco Totti e dal figlio Cristian da condividere il tutto sui social. Il marito Francesco e il figlio Cristian sembrano infatti non aver apprezzato il nuovo look della conduttrice.

Ilary Blasi, ogni riccio un capriccio

Quando si parla di Ilary Blasi e Francesco Totti le battute non mancano, ma in questo caso a far sorridere è la reazione del marito al cambio look della moglie. Ilary Blasi ha infatti deciso di dare più movimento alla sua bionda chioma con delle onde, poco apprezzate dal marito Francesco Totti.

La reazione del calciatore ha indotto la showgirl a pubblicare il contenuto dei messaggi che i due si sono scambiati in privato: “Volevo chiederti una cosa, hai visto le mie storie???? Che ne pensi dei miei boccoli? Toc toc… – scrive Ilary nella chat con Francesco dopo 20 minuti senza risposta – Allora? Sii sincero ed onesto“. A quel punto il bomber romano non le manda di certo a dire alla moglie dal momento che le scrive: “Ma che foto ti sei fatta??

Ma soprattutto che capelli? Tu nn stai bene“.

In realtà, la frase “tu non stai bene” potrebbe anche essere intesa nel senso di “sei pazza”, come è in effetti spesso usata. Il dubbio ci rimarrà!

Lo scambio di messaggi tra Ilary e Francesco

La reazione del figlio Cristian al cambio look di Ilary

Ilary pubblica anche un video con il figlio Cristian a dimostrazione del fatto che questi boccoli non abbiano fatto breccia nel cuore dei suoi uomini: “Quanto sei felice che stiamo andando a scuola, Cristian?

Dai che te la leggo negli occhi la felicità, fammi vedere! Ma io mi son fatta pure i ricci per te, ti piacciono ‘sti ricci?” chiede Ilary al figlio, “No” – risponde secco Cristian.



Dopo esser scesi dalla macchina, Ilary pone ancora una volta l’accento sul cambio look e, rivolgendosi al figlio, chiede: “Ultima cosa, importante, ti sono piaciuti i miei boccoli o no?“. Ed ecco che Cristian fa un gesto eloquente per chiudere l’argomento sulla questione dell’acconciatura. Ad Ilary non resta dunque che attendere il ritorno in tv per poter ricevere nuovi complimenti ad ogni suo cambio look.