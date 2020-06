Nell’ultima puntata di Io & Te, contenitore estivo diretto da Pierluigi Diaco ne sono successe di tutti i colori. Dopo l’intervista ad Alba Parietti, in cui è stata avanzata una proposta di collaborazione, non è mancato qualche incidente di percorso, con il crollo della scenografia.

Ma degna di nota anche una citazione a Barbara D’Urso da parte di Katia Ricciarelli, presenza fissa del format. Immediatamente il padrone di casa Pierluigi Diaco ha colto il riferimento e ne ha approfittato per salutare Carmelita.

Incidente durante Io & Te

Come si dice “il bello della diretta”, è sicuramente una frase che calza a pennello pensando al piccolo incidente di percorso della puntata di oggi a Io & Te.

Pierluigi Diaco infatti ha dovuto fare i conti con il crollo di una scenografia. “Come capita nelle migliori famiglie, ogni tanto la scenografia cade. Ma non c’è problema“. ha detto il conduttore. “Ora diremo al nostro amico di mettere delle viti anche lì“.

Nulla di irreparabile, qualche piccolo rischio del genere è un minimo prezzo da pagare per una tv sincera e immediata. “Una tv artigianale, fai da te.

E’ bello essere sinceri con il pubblico se sente qualche rumore e non fingere“.

Katia Ricciarelli imita Barbara D’Urso

Tutto è proseguito alla grande dopo, con Santino Fiorillo che ha parlato di Madonna e Katia Ricciarelli che si è occupata di sentimenti alla sua posta del cuore. E proprio parlando di affari di cuore Katia ha citato Barbara D’Urso: “Con il cuore, così come fa qualcuno di mia conoscenza“.

A Pierluigi Diaco non è sfuggito il riferimento alla D’Urso. “Ah, ma stai copiando Barbara d’Urso? Com’è che fai?

“. E a quel punto Katia Riacciarelli ha completato il quadro con mano sul petto in una perfetta imitazione. Un modo simpatico per salutare Carmelita, ed appunto Diaco ha chiuso il siparietto con un affettuoso “Ciao Barbara“.