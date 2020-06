Temptation Island sta scaldando i motori per la ripartenza. Il docu-reality dei sentimenti di Canale 5 è pronto a tornare in onda da martedì 7 luglio e, alla conduzione, ci sarà Filippo Bisciglia. Ma, stando a quanto riporta TvBlog, questa nuova edizione sarà totalmente differente dalle precedenti. La scelta messa in atto si rivelerà vincente?

Cambia tutto a Temptation Island

Mancano poche settimane al ritorno su Canale 5 del reality per eccellenza dell’estate degli italiani: Temptation Island. Il programma, ideato da Maria De Filippi, è pronto a tornare a far emozionare con i classici amori, litigi e colpi di scena che da sempre lo caratterizzano.

Nuove coppie metteranno a prova i loro sentimenti per stabilire, al termine di un vero e proprio percorso ad ostacoli, se la stabilità della loro relazione si rivela vincente oppure no. Negli ultimi giorni sono usciti numerosi dettagli su questa nuova attesa edizione, che vedrà alla conduzione il veterano Filippo Bisciglia. La più clamorosa notizia, secondo quanto riporta TvBlog, è che quest’anno non verranno trasmesse due distinte edizioni del programma (versione ‘Vip’ e ‘Nip’). La produzione ha infatti optato per un’unica edizione nella quale si fonderanno coppie ‘Vip’ e coppie ‘Nip’.

Dentro Bisciglia, fuori Alessia Marcuzzi

Cambia così tutto per Temptation Island, abituato negli ultimi anni ad intrattenere il pubblico di Canale 5 con le due edizioni ‘Vip’ e ‘Nip’ in onda nella medesima estate. Quello che è certo, però, è che non mancheranno i colpi di scena. Sul fronte delle coppie famose e non che prenderanno parte a questa anomala edizione ancora tutto tace. Resta la certezza che Filippo Bisciglia ne prenderà il timone. Fuori dunque Alessia Marcuzzi, la principale candidata alla conduzione della versione ‘Vip’ laddove fosse stata programmata.

La conduttrice ha preso parte al docu-reality lo scorso anno nella veste di conduttrice delle coppie ‘Vip’.

Le puntate saranno girate a partire da fine giugno e verranno trasmesse in onda da martedì 7 luglio su Canale 5. C’è tanta curiosità nel vedere le coppie in gioco in un contesto completamente diverso: anche Temptation Island, infatti, deve inevitabilmente correre ai ripari nel rispetto delle norme anti-Covid.