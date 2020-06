Mauro Coruzzi, protagonista fisso di Italia Sì, il programma di Marco Liorni, ha parlato della probabilità che Federica Sciarelli dica addio a Chi L’Ha Visto.

Un programma storico quello della Sciarelli, con un grande seguito che ha fatto della sua conduttrice una vera icona nel corso degli anni. Proprio per questo è impossibile pensare a questo format separato dalla sua timoniera e lo ribadisce lo stesso Corouzzi in sede di trasmissione.

L’intervento di Mauro Coruzzi

Insieme a Manuel Bortuzzo, Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi è uno dei 4 saggi di Italia Sì.

Il ruolo è quello di opinionisti e proprio in base a questo ruolo il conduttore Marco Liorni, nel corso dell’ultima puntata, ha chiesto loro di citare un personaggio dello spettacolo, secondo loro particolarmente significativo.

Elena Santerelli ha scelto un personaggio amato dai bambini, mentre Rita Dalla Chiesa ha fatto il nome di J.K. Rowling autrice della saga di Harry Potter, mentre Bortuzzo si è deciso per Lodo Guenzi, frontman dello Stato Sociale. Mauro Coruzzi non ha avuto dubbi a riguardo, per lui il nome da fare in questa circostanza è quello di Federica Sciarelli.

Federica Sciarelli lascia Chi L’Ha Visto?

Impossibile non soffermarsi quindi sui rumors che stanno girando in questi giorni, secondo i quali Federica Sciarelli lascerebbe lo storico programma Chi L’Ha Visto dopo ben 16 anni di conduzione. All’idea Mauro Coruzzi si è detto molto dispiaciuto. “Mi dispiace sapere, o meglio, intuire che Federica Sciarelli lascerà Chi l’ha visto perché ci sono programmi che sono uniti al conduttore e che non immagini senza quel conduttore lì” sono state le parole di Coruzzi.

Sebbene non ci sia nulla di confermato, Mauro Coruzzi lascia intendere che presto vedremo la Sciarelli alla guida di un nuovo format televisivo.

“Federica lascerà il programma per affrontare un’altra esperienza televisiva, un talk se non sbaglio in onda il venerdì sera“. Eppure di ufficiale ancora non è stato pubblicato nulla. Tutto resta al momento intrappolato nell’ambito delle indiscrezioni.