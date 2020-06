Nelle ultime ore è stata rilanciata un’indiscrezione che potrebbe portare allo stravolgimento di un altro importante programma delle reti Rai. Sembra infatti che ci siano grossi cambiamenti in vista per il seguitissimo Chi l’ha visto? di Rai 3: la conduttrice Federica Sciarelli potrebbe lasciare la guida del programma. Emergono già i primi nomi per raccogliere la sua lunga eredità.

L’indiscrezione su Federica Sciarelli

Nelle giornate che segnano la fine di un programma pilastro come La Prova del Cuoco, la Rai si starebbe preparando a mescolare le carte anche per un altro programma pluridecennale.

Parliamo di Chi l’ha Visto?, in onda dal 1989 e dal 2004 nelle mani ormai riconosciute della conduttrice Federica Sciarelli, recentemente al centro di polemiche con la Lega, 16 anni alla guida della trasmissione che è punto di riferimento per inchieste e sparizioni, spesso risultato determinante.

Stando a quanto riportato da Tv Blog, il lungo regno della Sciarelli sarebbe al termine: la Rai vorrebbe cambiare la conduzione di Chi l’ha Visto?, ma la conduttrice romana non sarebbe messa in panchina, anzi.

Il futuro della Sciarelli e del programma

L’indiscrezione, ruota attorno al fatto che per Federica Sciarelli sarebbe pronto un nuovo programma, un approfondimento politico che andrebbe a piazzarsi nel venerdì sera di Rai 3.

Non una retrocessione, per così dire, ad un ruolo meno in primo piano, ma un “rimpasto” che la porterebbe alla guida di un altro programma di interesse pubblico.

Il programma che ha guidato per così tanto tempo, però, non verrebbe messo da parte. La stessa Tv Blog ha infatti diffuso indiscrezioni anche su chi potrebbe condurre Chi l’ha Visto? dal prossimo anno. Un nome su tutti salta all’occhio, riportato da alcune fonti: quello di Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane e neo-mamma.

Un pezzo da novanta della Rai, insomma. Non sarebbe però il primo nome sulla lista: per sostituire la Sciarelli infatti sarebbe preferita la giornalista del Tg2 Lidia Galeazzo, già sua collaboratrice.

