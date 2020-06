Claudio Lippi non ha mai fatto mistero del rapporto di affinità con Elisa Isoardi, sua collega a La prova del cuoco. I due conduttori sono sempre in perfetta sintonia al timone del programma culinario di Rai 1. A confermarlo è stato lo stesso Lippi nella puntata dell’11 giugno, quando ha rivolto alla Isoardi parole al miele.

Claudio Lippi e Elisa Isoardi: compagni di avventura

Perfetta sintonia, reciproco rispetto e un pizzico di ironia. Sono questi gli ingredienti (neanche troppo segreti) del rapporto fra Claudio Lippi ed Elisa Isoardi. Al timone de La prova del cuoco i due conduttori sono sempre affiatati e non hanno mai negato di trovarsi in perfetta armonia nella cucina più famosa di Rai 1.

Lui molto simpatico, sempre schietto, a tratti troppo, tant’è che spesso utilizza un linguaggio colorito per esprimere le proprie idee, ma senza mai ricadere nella volgarità. Lei molto professionale e ha saputo raccogliere con grande naturalezza e coraggio la pesante eredità lasciata dalla storica conduttrice del programma, l’amatissima Antonella Clerici. Lippi e la Isoardi sono una coppia inedita alla conduzione di un programma: tra loro traspare rispetto reciproco e un evidente feeling, come fossero amici di vecchia data.

L’elogio alla conduttrice: “Persona educata, preparata“

A testimoniare questo bellissimo rapporto fra i conduttori ci ha pensato Claudio Lippi. In apertura di puntata, l’11 giugno, lo storico volto Rai ha rivolto parole al miele alla collega elogiandone professionalità ed educazione: “Se sapessero… Un giorno vi racconteremo che cosa vuol dire lavorare insieme a una persona educata, preparata, che ha fatto di tutto per fare quello che altri non avrebbero fatto“. Parole che hanno colto di sorpresa la conduttrice, che di fatto non si è resa conto (o ha fatto finta) che quei complimenti erano rivolti proprio a lei: “Di chi parli scusa?

Perché la voglio conoscere“. “Guardati allo specchio, deficiente“, la risposta del conduttore che ha letteralmente spiazzato la collega.

Solo pochi giorni fa Elisa Isoardi aveva preparato una bellissima sorpresa in occasione del compleanno di Claudio Lippi. “Oggi è una giornata particolare, una giornata speciale per lui, per mio zio Claudio“, l’annuncio della conduttrice in apertura di puntata per rivolgere un pensiero speciale al suo adorato collega.