Ancora numeri su numeri per descrivere l’andamento e l’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus che per quanto abbia allentato il suo emergenzialismo permane un problema sanitario a livello mondiale. Di questi momenti l’ultimo bollettino della Protezione Civile che imperterrita monitora la situazione e i contagi in Italia.

In crescita i nuovi positivi: il 66,4% in Lombardia

Numero in crescita quello relativo ai nuovi casi di Coronavirus: secondo quanto filtrato dal bollettino della Protezione Civile, sono 379 i nuovi casi di contagio, un numero in crescita rispetto a quello di ieri. 30.637 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia: 236 di queste ricoverate al momento in terapia intensiva, un numero in leggero calo (-13 rispetto alla giornata di ieri).

53 decessi: il bollettino dell’11 giugno

53 i decessi registrati in data odierna, 11 giugno, per un totale di vittime in Italia pari a 34.167. Sempre costantemente alto il numero delle persone invece guarite da Coronavirus: 1.399 nella sola giornata di oggi per un complessivo 171.338. Osservando da vicino la regione più compromessa dal virus, la Lombardia, i dati risultano essere tuttora oggetto di osservazione: 17.340 le persone attualmente positive che portano il totale delle persone che hanno contratto il virus in regione a partire da febbraio a 90.932.

252 i nuovi casi positivi in regione registrati in data odierna; 744 le persone dimesse oggi.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

App Immuni, il ministro Pisano: “Più cittadini la scaricano, meglio è”

Coronavirus, Fase 3: cosa cambierà per l’Italia