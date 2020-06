Michelle Hunziker cuore di mamma. La bionda showgirl ha condiviso su Instagram un momento di grande malinconia per la lontananza dalla figlia, Aurora Ramazzotti. La ragazza, dopo aver vissuto la quarantena con la madre, è tornata nella sua casa. E mamma Michelle ne senta già la mancanza: “Torna“.

Michelle e Aurora: la quarantena insieme

In questi difficili mesi che l’intera Italia ha attraversato, coloro che hanno potuto trascorrere la quarantena insieme alla famiglia possono dirsi assolutamente fortunati. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, infatti, ha dato la possibilità agli italiani di stare in famiglia assieme ai propri cari.

Nel mondo dello spettacolo un perfetto esempio di nucleo familiare che ha vissuto in compagnia la fase di lockdown è quello di Michelle Hunziker. La conduttrice di Striscia la notizia ha vissuto la quarantena assieme al marito Tomaso Trussardi e alle figlie Sole, Celeste e Aurora. Proprio la primogenita ha rappresentato per la bionda showgirl un punto di riferimento, condividendo anche con lei il difficile periodo. Ma, ora che il lockdown è alle spalle, per Aurora Ramazzotti è tempo di riprendere in mano la propria vita.

La ragazza, infatti, è ritornata a vivere a casa sua e mamma Michelle ne sente già la mancanza.

Tristezza per mamma Michelle: “La casa è vuota senza di te“

La Hunziker ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto, probabilmente realizzato in fase di quarantena, che la ritrae assieme alla figlia Aurora. Mamma e figlia sono abbracciate, la prima un po’ seria, la seconda con un meraviglioso sorriso in volto. La didascalia a corredo della foto, però, lascia una nota di malinconia: “Miss u…❤️ dopo questi mesi passati insieme con grande intensità…la casa è vuota senza di te Pupi…tornaaaaaaaaaaaaaa!

“. Così mamma Michelle ha espresso tutto il senso di nostalgia che attualmente la pervade dopo aver salutato la figlia, tornata a casa. “Torno presto mammotta“, la dolce risposta di Aurora. Il loro è un rapporto davvero solido: non sono solo madre e figlia, ma anche sorelle, amiche e un punto di riferimento l’una per l’altra.