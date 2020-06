Aveva solamente 19 anni Diego, il ragazzo che nelle prime ore di questa mattina ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a Roma, in via Tuscolana. Il giovane ragazzo si trovava a bordo di una Smart insieme ad un altro ragazzo, suo amico e coetaneo, trasferito in gravi condizioni in ospedale.

Roma, Smart si schianta in via Tuscolana

Drammatica la notizia arrivata da Roma e che riguarda un giovane 19enne che ha perso la vita a bordo di un’auto dopo un violentissimo schianto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto questa mattina intorno alle 2.

Secondo quanto riportato da fonti locali, il ragazzo si trovava a bordo di una Smart insieme ad un coetaneo, un amico.

Non è chiaro cosa sia accaduto quando all’improvviso, l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi si è violentemente schiantata contro un muro in via Tuscolana senza però coinvolgere nell’impatto altri veicoli circostanti. Intervenuti immediatamente i soccorsi, per il giovane Diego non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’incidente sono state mortali. Diverse invece le condizioni di salute dell’amico, soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma dove è stato prontamente visitato e dove si troverebbe tuttora versando in gravi condizioni.

Morto sul colpo un 19enne, grave il passeggero

Opportunamente avvenuti i rilievi, resta da chiarire alla Polizia quale sia stata la dinamica dell’accaduto e quale sia stato il motivo che abbia comportato la perdita del controllo dell’auto da parte del 19enne che si trovava alla guida. Tra le ipotesi più forti ci sarebbe un presunto malore che avrebbe potuto aver accusato il 19enne, un colpi di sonno ma anche un problema alla carreggiata o forse, una distrazione: in corso ogni verifica.