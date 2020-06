Con tutte le difficoltà dettate dal Coronavirus, anche Uomini & Donne è giunto al termine. Alla fine del dating-show perfino Gemma Galgani sembra aver trovato l’amore nel giovane e seducente Nicola Vivarelli.

E se un programma si conclude, di nuovi si preparano a ricominciare come Temptation Island Vip. Del format si sa ancora poco, specie per la conduzione che l’anno scorso fu di Alessia Marcuzzi. Eppure già cominciano a girare voci sulla presunta partecipazione di papabili coppie. Tra queste anche la Galgani con la nuova fiamma e l’ultima reduce del Grande Fratello Vip, Antonella Elia.

Le indiscrezioni su Temptation Island Vip

Mentre la versione classica di Temptation Island con Filippo Bisciglia si appresta a salpare il prossimo 7 luglio, Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, già pensa a popolare l’isola delle tentazioni per la versione vip.

Tra le coppie che potrebbero prendere parte al docu-reality c’è la veterana di reality c’è anche Antonella Elia con il suo Pietro Delle Piane, decisi a mettersi alla prova una volta per tutte. Spuntano anche i nomi di Manlia Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la ex Miss Italia, oggi speaker a Radio Zeta e il calciatore che ha militato nel Bari.

Ma la coppia che fa più scalpore tra i possibili candidati è quella che ancora non è una coppia a tutti gli effetti: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, o come lo ha soprannominato Tina Cipollari, il nipotino, data l’importante differenza d’età tra i due. La Dama ha 70 anni, mentre il suo Cavaliere ne ha 26.

Gemma e Nicola, solo un’indiscrezione

Quella su Gemma e Nicola non resta che un’indiscrezione al momento. Come detto la coppia non è ancora formata.

C’è un interesse che alla fine di Uomini & Donne i due hanno deciso di approfondire, ed infatti pare proprio che si stiano conoscendo meglio lontano dalle telecamere. Di recente Vivarelli avrebbe pubblicato alcune story su Instagram da Torino, città in cui vive Gemma. Il che lascia pensare che i due si stiano vedendo.

Tuttavia pare giungere dal manger di Nicola la smentita di una loro partecipazione a Temptation Island. “A noi non hanno detto nulla. Nicola e Gemma non sono una coppia, anche se stanno continuando a vedersi” ha detto Fabio Filiziano a Fanpage.

Al momento non ci sarebbe stata alcuna proposta, tuttavia il manager non esclude una loro disponibilità, qualora arrivasse. “Perché no? È un modo per mettersi alla prova” commenta Filiziano. Infine l’agente di Vivarelli cancella ogni dubbio anche su un incontro tra il suo cliente e la Dama a Torino: “È venuto a salutare me che vivo a Torino“.

