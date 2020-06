La stagione di Uomini e donne che sta per terminare potrebbe regalare a Gemma Galgani un finale inaspettato. La storica dama del programma di Maria De Filippi e il suo nuovo corteggiatore, Nicola Vivarelli, sembrano fare sul serio. La coppia è stata avvistata a passeggio per Roma e c’è chi scommette che, da una semplice frequentazione, possa nascere qualcosa di più.

Nicola Vivarelli, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

Gemma Galgani rappresenta ormai una figura chiave a Uomini e donne, il programma dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Da anni la dama torinese campeggia nello studio della trasmissione in cerca di colui che potrebbe diventare l’uomo della sua vita.

Ma il più delle volte, purtroppo, i risultati sono stati insoddisfacenti e così si ritrova ancora senza qualcuno al suo fianco. L’ultimo corteggiatore di Gemma a Uomini e donne è Nicola Vivarelli, 26 anni, modello e ufficiale della Marina. Il corteggiamento è iniziato da poche puntate, ma sembra che tra i due possa essersi instaurato un rapporto di grande attrazione e feeling. Nonostante alcune voci che vorrebbero il corteggiatore già fidanzato.

Gemma e Nicola avvistati a Roma

Sono numerosi i dubbi espressi da più parti sul rapporto tra Gemma e Nicola. A cominciare da quelli manifestati da Tina Cipollari nella puntata di venerdì 5 giugno, secondo la quale il ragazzo non è realmente interessato alla dama torinese. Eppure a confutare l’ipotesi mossa dalla opinionista sono alcune foto uscite da poco. Un gruppo di ragazze hanno infatti condiviso alcuni video sui propri profili social dopo aver avvistato proprio Gemma e Nicola a spasso per le vie di Roma. E l’aspetto più rilevante è che non c’erano le telecamere della produzione del programma a documentare il loro romantico incontro nella capitale.

Segno, dunque, che i due hanno realmente intenzione di conoscersi più approfonditamente al di fuori del programma di Maria De Filippi.