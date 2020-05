Non è tutto oro quello che luccica e in questo caso potrebbe trattarsi dell’ennesimo scandalo del corteggiatore già fidanzato a Uomini e Donne. Un format già visto con l’aitante Javier Martinez, allontanato dallo studio, e l’impossibile da dimenticare affaire di Sara Affi Fella.

Quest’anno ad essere tacciato di avere già una fidanzata è Nicola Vivarelli, modello 26enne corteggiatore di Gemma Galgani, sul cui coinvolgimento circolano già diversi dubbi. Le voci sulla finzione del modello sarebbero così insistenti che anche Ida Platano è dovuta intervenire in difesa dell’amica Gemma.

Biagio d’Anelli: “Sirius è felicemente fidanzato”

La bomba l’ha sganciata l’opinionista Biagio d’Anelli che su Instagram scrive: “Abbiamo riso e abbiamo scherzato, ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente e soprattutto la redazione di Uomini e Donne.

Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità. Mi spiace per Gemma“.

Parole che vanno ad aggiungersi ai dubbi sulla sincerità di Sirius che da giorni circolano.

Anche Gemma Galgani avrebbe iniziato a farsi due domande sul suo corteggiatore, intravedendo una simpatia per Valentina e raccontando che lui non le risponderebbe nemmeno al telefono.

Karina Cascella: “Gemma resta la peggiore”

Non tutti sono solidali con Gemma Galgani per la presa in giro che probabilmente le ha riservato Nicola Vivarelli. Karina Cascella non esita a puntare il dito contro la Dama torinese in una Storia su Instagram.

“Lo sbarbatello come dice il mio amico Biagio D’Anelli pare sia fidanzato. E vi posso dire che si sapeva che mentiva dai…“, scrive l’ex opinionista di Uomini e Donne, “Ma lei, Gemma, resta a questo punto la peggiore.

In entrambi i casi, sia se crede a lui, perché non avrebbe dignità, sia se cavalca l’onda anche lei della visibilità. Ma che c***o in 10 anni che sta là, io dico può essere che non va mai via?? E daiiii…“.

Ora l’unica domanda è come Gemma risponderà a queste insinuazioni. E soprattutto se continuerà ad avere ancora fiducia in Sirius o meno.

La Storia su Instagram di Karina Cascella

