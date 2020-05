Il corteggiamento di Gemma Galgani da parte di Sirius, al secolo Nicola Vivarelli, sta davvero facendo scalpore. Non solo per la differenza d’età, ma anche per i dubbi che si fanno sempre più spazio sul corteggiatore di Uomini e Donne. Non che la Dama torinese sia esente da critiche: anche Giorgio Manetti, storico ex spasimante della Galgani, ha duramente attaccato le sue scelte. In soccorso di Gemma arriva però l’amica Ida Platano, che mette a tacere gli attacchi.

Ida Platano difende Gemma Galgani su Sirius

Al magazine di Uomini e Donne, Ida Platano dice la sua sul corteggiamento tra Gemma Galgani e il modello Nicola Vivarelli.

“Sono fermamente convinta che nel 2020 ognuno sia libero di fare ciò che vuole e agire come meglio crede, l’importante, soprattutto quando si parla di sentimenti come nel caso di Gemma e Nicola, è che lo si faccia per la propria felicità“, dichiara Ida Platano, “Non so cosa avrei fatto al posto della mia amica Gemma, ma comunque credo che nulla si possa giudicare se non si vive in prima persona“.

L’ex dama di Uomini e Donne, che vivrebbe un momento di maretta con il suo Riccardo Guarnieri, continua spiegando che la differenza d’età non le farebbe certo paura di fronte a un interesse come quello di Gemma per Sirius: “Approfondirei la conoscenza per poi tirare le somme e capire se il ragazzo in questione sia o meno la persona giusta per me.

Di certo avere un giovane corteggiatore mi lusingherebbe, questo sì“.

Troppe convenzioni sociali

Ida Platano ritiene che se si fosse trattato di una situazione inversa, con una 26enne che fa la corte a un 70enne, non ci sarebbe stato tutto questo scandalo.

“Di critiche a Gemma e Nicola ce ne sono state tante, ma questo perché è sempre facile lanciare giudizi verso gli altri senza sapere niente della loro vita o dei loro sentimenti. Abbiamo troppe ‘convenzioni sociali’ sulle quali ci soffermiamo“.

Nicola Vivarelli sincero con Gemma?

L’amica della Dama torinese sembra convinta che Sirius provi veri sentimenti verso Gemma Galgani: “Vedo in lui sincerità e un coinvolgimento emotivo vero. Vedo che è interessato non solo all’esteriorità di Gemma ma prima di tutto alla sua personalità, a ciò che di bello ha dentro di sé“.

Non sono in molti a pensarla così, tanto che anche la stessa corteggiata avrebbe qualche dubbio. Sirius non le risponderebbe al telefono e secondo Gemma avrebbe una “simpatia per Valentina“.