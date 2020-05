Giorgio Manetti e Gemma Galgani continuano a battibeccare, nonostante i due abbiano ormai preso strade diverse. Il Gabbiano è tornato a parlare dell’ex fiamma conosciuta a Uomini e Donne e non usa parole molto gentili per lei. Manetti è ora felice insieme a Caterina, vecchio amore ritrovato dopo la sua partecipazione al dating show. Per Gemma invece continuano i dubbi sul suo spasimante 26enne.

Giorgio Manetti durissimo con Gemma Galgani

In un’intervista a Vero, il Gabbiano commenta la sua vecchia storia con Gemma Galgani, Dama torinese con cui le cose non sono finite benissimo.

La Galgani lo aveva accusato di parlare di lei con livore, parole a cui Manetti ha risposto prontamente: “Livore? Ma quando mai. Se la incontrassi le offrirei un caffè e mi farei tranquillamente una chiacchierata con lei. Fa parte del mio passato, è un capitolo chiuso e superato della mia vita, perché dovrei avere rabbia nei suoi confronti? E comunque io non sono una persona che porta mai rancore. Le auguro tanta felicità e altri 10 anni in trasmissione se è quello che vuole. E magari, perché no, le auguro di trovare davvero un giorno un amore grande e importante come è successo a me con Caterina“.

La perdita di credibilità

Già in passato Giorgio Manetti aveva accusato Gemma Galgani di essere poco credibile, dopo aver scartato tutti i corteggiatori incontrati a Uomini e Donne. Torna sull’argomento lanciandole una frecciatina: “Dopo 11 anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere ‘credibile’ nel dire ancora le stesse cose. Ormai la conosce tutta Italia, quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo nella sua città, non in tv“.

Parole dure contro la Dama di Uomini e Donne, che ora frequenta Sirius, il modello 26enne Nicola Vivarelli. Gemma ha mostrato di essere molto gelosa nella nuova fiamma, tanto da scontrarsi con Valentina Autiero, dama del parterre. A pesare forse, anche le provocazioni di Tina Cipollari, non certo una fan di Gemma Galgani. L’opinionista avrebbe anche avuto un flirt con lo stesso Giorgio Manetti, che ha poi smentito il pettegolezzo.

