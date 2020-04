Oggi era il giorno tanto atteso: Uomini & Donne ha fatto il suo ritorno su Canale 5, con il nuovo format a misura di quarantena. Nuove regole, nuovo corteggiamento (al buio), ma stessi opinionisti. Immancabili infatti gli storici Tina Cipollari e Gianni Sperti.

E con Gemma Galgani sul Trono Over (su quello classico c’è Giovanna Abate) non cambiano nemmeno certe dinamiche. Ed ecco infatti che la solita vamp, torna più ironica che mai nei confronti della Dama Bianca.

La scintilla dell’amore di Gemma

Gemma non si arrende e non saranno certo le norme di distanziamento sociale ad ostacolarla nella ricerca dell’anima gemella ed impedirle di trovare finalmente l’amore.

La torinese è pronta a tutto, anche a mettersi in gioco via chat. E così ha acconsentito alle nuove regole di Uomini & Donne. La sua password sul pc? La scintilla dell’amore, perché come racconta a Tina Cipollari, che indossa una mascherina con la sua faccia: “Io ho ancora tanto amore da dare. E se qualcuno è in grado di poterlo capire io ne posso dare ancora tanto, soltanto tu non l’hai ancora capito“.

Gemma sulla mascherina di Tina

Mentre la Galgani e la Cipollari danno vita al primo battibecco dopo tante settimane (da sempre acerrime nemiche), la vamp indossa il dispositivo di sicurezza, comunemente detto mascherina, con su raffigurata la faccia della Dama. Una provocazione chiaramente, che porta la scena di diritto nella storia della versione 2.0 di Uomini & Donne.

⚠️ Memorizzare le password è sempre un problema, però questa sicuramente la ricorderemo 😂 Tutti sintonizzati lunedì alle 14.45 su Canale 5! #UominieDonne #lascintilladellamore pic.twitter.com/c12d3qj3u9 — Witty TV (@WittyTV) April 18, 2020

Insomma, siamo appena alla prima puntata di questo nuova versione del dating-show. Se le premesse sono queste, allora Uomini & Donne potrebbe regalarci grandi emozioni.