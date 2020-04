Uomini & Donne si prepara a fare ritorno, e con lo show anche gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il format, tra i più fortunati ideati e condotti da Maria De Filippi, si adatta ai tempi della pandemia e si propone in una versione “digitale”, o meglio digitali sono gli incontri e i corteggiamenti.

Due troniste, due generazioni a confronto: Gemma Galgani per il Trono Over e Giovanna Abate per il trono classico, pronte a trovare finalmente l’amore. L’appuntamento è già fissato: lunedì 20 aprile su Canale 5.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti 2.0

Siamo tutti curiosi di scoprire come accenderanno polemica Tina Cipollari e Gianni Sperti lontano dal pubblico e dai protagonisti di Uomini & Donne.

Ma i mitici opinionisti in versione 2.0 sono carichi e non vedono l’ora di cominciare. Sui social sono apparse le prime stories che annunciano il ritorno.

Una foto tra i corridoi ritrae la vamp e il ballerino insieme, ma rispettosi del distanziamento sociale. Si allungano le mani, come a volersi dare il cinque, ma non si sfiorano nemmeno. Con l’hashtag “Distanti ma vicini” il mitico duo annuncia fiero: “Stiamo tornando”, attraverso l’account Instagram di Sperti, che provvede a taggare sia la collega che il profilo ufficiale dello show.

Un nuovo Uomini & Donne

A causa delle vigenti norme di distanziamento sociale, necessarie in queste settimane per scongiurare il rischio contagio da Coronavirus, molti programmi amatissimi sono stati costretti a chiudere bottega. Ma Maria De Filippi non si lascia intimorire e prosegue nella sua missione: aiutare anime solitarie nella ricerca del grande amore.

E così Maria con tutto il suo staff ha ideato un’alternativa al classico corteggiamento tra dame e cavalieri, pensando di spostare “la conoscenza” dall’esterne alla chat.

Le nostre Dame e Troniste avranno modo di approfondire rapporti attraverso la rete, con il supporto di applicazioni adatte alla messaggistica e sperare così di trovare, dall’altro lato del web l’anima gemella. Però -c’è un però- stavolta le troniste non avranno modo di conoscere l’aspetto dei loro corteggiatori. Sarà fatto tutto alla vecchia maniera, come nel classico metodo dell’appuntamento al buio. Svilupperanno, mediante conversazione, le loro relazioni. Infine sceglieranno i di incontrare il “contatto” che reputeranno più affine, per la prova del 9 finale.