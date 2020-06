Ancora un indizio che lascia credere che ci sia del tenero tra due volti molto noti della Rai cui le notizie sulle rispettive vite private lasciano poco adito a pettegolezzi. Si tratta del giornalista di Rai1, Alberto Matano e della conduttrice de I Fatti Vostri, Roberta Morise.

Alberto Matano e l’amore nascosto

Qualche giorno fa il post Instagram che aveva suscitato qualche chiacchiericcio a cui si sono aggiunte le parole di Matano rilasciate nel corso dell’intervista fattagli da Mara Venier in quel di Domenica In. Il giornalista si augurava una vita “piena d’amore” sottolineando come, senza questo, non sarebbe la persona che è oggi.

Tuttavia però, pur lasciando intendere che nella sua vita ci sia una persona per lui importante sotto il profilo sentimentale, Matano non ha mai proferito parola alcuna lasciando i fan sospesi sul nome della fiamma.

L’ennesimo indizio sui social

Oggi sembra arrivare un nuovo indizio che sembra ricondurre nuovamente a Roberta Morise. Ad “ingannare”, forse, Matano è stato proprio il suo profilo Instagram dove è comparsa una storia in cui il conduttore Rai, su tutte, ha voluto immortale proprio le lacrime della Morise in occasione degi ultimi saluti prima dell’arrivederci a I Fatti Vostri.

Oggi infatti l’ultima puntata del programma che al timone vede proprio la Morise in coppia con Magalli e quest’ultimo ha voluto dedicarle parole che l’hanno inevitabilmente commossa.

Come molti avevano notato già in precedenza, sullo stesso profilo di Matano la Morise è comparsa più di una volta. L’ultima occasione, lo scatto per le vie di Roma di cui abbiamo già discorso: scatto che è apparso anche sul profilo Instagram della conduttrice. Un semplice affetto tra colleghi?

Una forte intesa o un amore tenuto nascosto? Nemmeno Mara Venier è riuscita a strappare una risposta a Matano ma è indubbio che col tempo, se così stanno le cose, prima o poi verrà a galla.

