Il giornalista Rai Alberto Matano, ieri ha aperto il suo cuore all’amica Mara Venier, raccontandosi in un’intervista a Domenica In. Il giornalista ha parlato di vari argomenti: del successo sul lavoro, della sua meravigliosa famiglia e soprattutto dell’amore. Proprio sull’amore il conduttore de La Vita in Diretta ha rilasciato importanti dichiarazioni, che seguono una particolare foto con una collega che ha suscitato molte indiscrezioni.

Matano a Domenica In: “Mi auguro una vita piena d’amore”

Mara Venier, protagonista nei giorni scorsi di un brutto incidente, durante l’intervista è riuscita a far conoscere non solo il giornalista ma la persona.

Matano si è commosso più volte nel corso dell’intervista specie quando si è parlato della famiglia con tanto di sorpresa dei genitori, dei nipotini e della nonna.

Matano ha poi parlato anche d’amore, rilasciando dichiarazioni profonde ed importanti. Sull’amore, in generale, il giornalista ha dichiarato che: “L’amore è tutto, senza amore oggi non sarei così” – e continua con un particolare auspicio: “Mi auguro una vita piena d’amore”.

L’amica Mara, a quel punto, si è subito sbilanciata con un’ importante dichiarazione che lascia qualche sospetto: “Io farò la madrina”; d’altronde, Mara Venier è già madrina della figlia di Eleonora Daniele.

Matano e l’amore: è lei la misteriosa fidanzata?

Il giornalista ha parlato di amore in termini generici ma pare ci sia una persona speciale nella sua vita. Sono molte le voci e i sospetti che vogliono Alberto Matano fidanzato con la collega Rai Roberta Morise, presentatrice de I Fatti Vostri, anche lei calabrese come il conduttore.

In un post Instagram i due appaiono felice e sorridenti per le vie di Roma. Un post pubblicato proprio dal giornalista Rai che accompagna la foto con una semplice ma diretta parola: “Olè”, con hashtag al seguito #eccoci e #finalmente.

Allo stesso messaggio, la Morise ha risposto con un cuore, che alimenta le voci.

Matano in un’intervista a Chi aveva dichiarato di essere fidanzato da qualche anno ma che non intendeva rivelare troppo della sua vita sentimentale. Questa immagine potrebbe quindi rappresentare un’importante rivelazione, o quantomeno è quanto sembrano augurarsi i fan dei due volti Rai

Approfondisci

Alberto Matano si commuove in diretta: la sorpresa dei genitori

La Vita in Diretta: giornalista aggredito racconta tutto ad Alberto Matano