Dolce messaggio di Eleonora Daniele per Mara Venier, futura madrina della sua piccola Carlotta: su Instagram il ringraziamento della conduttrice di Storie Italiane alla regina di Domenica In, dopo l’omaggio di quest’ultima per la nascita della figlia.

Il messaggio di Eleonora Daniele per Mara Venier

Mara Venier, recentemente vittima di un infortunio, ha voluto iniziare la sua Domenica In con un particolare omaggio alla collega e amica, Eleonora Daniele, al marito Giulio Tassoni e alla loro piccola Carlotta, nata il 25 maggio scorso.

La padrona di casa del format domenicale Rai ha lanciato un video in cui sono stati racchiusi i momenti chiave della gravidanza della conduttrice di Storie Italiane, dall’annuncio della dolce attesa davanti alle telecamere della sua trasmissione a quello della scelta della madrina per la sua bimba: proprio Mara Venier.

Ed è a lei che Eleonora Daniele ha indirizzato il suo messaggio di ringraziamento per la tenerissima dedica con cui ha aperto la puntata del suo programma: “Grazie alla madrina del cuore @mara_venier, per questo filmato che mi ha fatto commuovere oggi, sempre straordinaria: grazie Mara per questa bellissima sorpresa che ho visto nella tua @domenicainrai di successo con la nostra Carlotta tra le braccia… sei speciale, non è da tutti i giorni emozionarsi così!!!

@raiunoofficial #fraunpolabatteZZIAmo!!!!! @nicolacarraro“.

La foto con Carlotta sui social

Poco dopo il parto, Eleonora Daniele ha scelto di condividere uno scatto meraviglioso insieme alla piccola Carlotta sul suo profilo Instagram: la sua mano e quella della figlia strette nel primo contatto dopo il lieto evento, in un’istantanea che ha emozionato i fan della conduttrice.

“Eccoti qui amore mio – ha scritto la conduttrice sui social –.

È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita. Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto“.

Approfondisci

Chi è Giulio Tassoni, marito di Eleonora Daniele

Piede fratturato per Mara Venier: “Ho dolori ovunque”