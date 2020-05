Grandissima gioia per Eleonora Daniele! È di pochi istanti fa la notizia della nascita della sua bimba, Carlotta. A dare il lieto annuncio Mara Venier, amica e collega della conduttrice nonché madrina della piccola.

Eleonora Daniele è mamma: è nata Carlotta

Con un post su Instagram Mara Venier ha annunciato la nascita di Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane è dunque diventata mamma pochi istanti fa, dopo il ricovero in ospedale avvenuto in giornata e la sospensione del suo programma. “Evvivaaaaaaaa….. ti voglio bene amica mia un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina“, le parole di Mara Venier che sprizzano felicità da tutti i pori.

La richiesta da parte di Eleonora Daniele di averla come madrina di sua figlia era avvenuta nel corso di una puntata di Domenica In, il programma di Mara Venier. Una richiesta davvero speciale alla quale la “zia d’Italia”, grande amica della Daniele, non ha rifiutato. “Una donna unica, una grande professionista“, le motivazioni che hanno spinto la neo-mamma a scegliere Mara Venier.

Mara Venier annuncia la nascita della figlia di Eleonora Daniele

Sospensione per Storie Italiane

“Dal 1° giugno con Italia Si, oltre al sabato pomeriggio, saremo in onda anche la mattina, tutti i giorni, dalle 10.00 alle 12.00, perché Eleonora Daniele è lì lì… sta per partorire, quindi dovrà lasciare“.

Questo è quanto ha annunciato Marco Liorni nella giornata di sabato, a confermare che Storie Italiane viene sospeso proprio per via della gravidanza di Eleonora Daniele. Cambia dunque il palinsesto Rai: UnoMattina sostituirà Storie Italiane sino alle 11:30, quando la linea verrà ceduta a Elisa Isoardi con La prova del cuoco.

Questo è quanto succederà nelle giornate di martedì e mercoledì. Da giovedì, invece, toccherà a Liorni sostituire il programma della Daniele con Italia Sì.

Ora per Eleonora Daniele è tempo di dedicarsi interamente alla sua piccola creatura e a tutta la gioia e l’emozione del momento. La sua stagione televisiva può dunque dirsi ufficialmente conclusa.

