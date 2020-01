Eleonora Daniele si presenta con il pancione nello studio di Domenica In, proprio dove a maggio aveva espresso il desiderio di diventare madre. Lo ricorda a Mara Venier, che ringrazia per averle portato fortuna: la conduttrice aspetta una bambina, una grande emozione a 43 anni. Eleonora Daniele ha chiesto alla conduttrice e collega se volesse fare da madrina alla bambina in arrivo. Un momento molto emozionante in cui Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime dicendo che sarà felicissima di farlo.

Eleonora Daniele: l’annuncio della gravidanza

La conduttrice è raggiante a Domenica In, dove racconta la grande emozione della gravidanza tanto attesa.

Le voci cominciavano a circolare, ma Eleonora Daniele l’ha tenuto nascosto più che ha potuto: “Quella mattina eravamo tornati dalla vacanze del primo gennaio e non sapevo come dirlo. Avevo il desiderio di condividerlo prima con il pubblico di Storie Italiane. Mi dicevano sempre ‘Sei cambiata negli occhi, sei più dolce’. Insomma, ho pensato ‘Adesso lo dico’, non volevo più nascondere la mia pancia“.

La bambina, che nascerà a giugno, si chiamerà Carlotta, come la nonna della conduttrice che le era molto affezionata.

“Questa nonna materna l’ho amata tantissimo“, racconta, “Se ne è andata che ero piccola, ma ricordo il suo amore. Ho deciso che se avessi avuto una figlia femmina l’avrei chiamata Carlotta per ricambiare il suo amore“.

La conduttrice: “Non volevo illudermi”

Eleonora Daniele per molto tempo ha desiderato essere madre, ma arrivata a 43 anni le speranze erano poche. “Mi ero messa in testa che non ci sarei riuscita“, confessa, “invece dopo il matrimonio la magia. Era un tassello che io volevo mettere nella mia vita“.

Il marito Giulio, sposato a settembre, “È ancor più contento lui dell’arrivo di Carlotta. È diventato più premuroso“.

Inizialmente la conduttrice non voleva illusioni, quindi quando ha avuto un ritardo, ha fatto passare il tempo “perché dico ‘dopo mi illudo’. Faccio questo test e a un certo punto vedo la croce, la linetta, e vado da lui con la testa bassa e dico con la testa bassa ‘Sono incinta’. Lui mi guarda e mi fa ‘Lo sapevo, lo sapevo, amore mio finalmente’. All’inizio aveva paura perché diceva che se fossi rimasta incinta avrei dedicato tutto il mio tempo al bambino e non a lui.

Invece ora è felicissimo“.