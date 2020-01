Dopo la bella notizia data agli spettatori sulla gravidanza di Eleonora Daniele, anche il collega e amico Alberto Matano ha espresso le sue felicitazioni. Lo ha fatto durante La Vita in Diretta, riproponendo il momento dell’annuncio fatto dalla Daniele.

L’annuncio alla fine di Storie Italiane

La grande famiglia di Rai 1 ieri si è stretta attorno alla notizia che Eleonora Daniele è incinta di una bambina, come dichiarato da lei stessa alla fine di Storie Italiane, nella giornata di ieri. Qui la conduttrice ha voluto fugare alcuni rumor circa la sua gravidanza, confermando quanto si vociferava: sì, è incinta e chiamerà la figlia Carlotta.



Lo studio le ha riservato un lungo e caloroso applauso, ma per la Daniele le sorprese non erano ancora finite.

L’omaggio di Alberto Matano a La Vita in Diretta

Poche ore dopo, infatti, l’amico e collega Alberto Matano ha voluto riproporre il momento dell’annuncio nel corso del suo programma, La Vita in Diretta. Il lancio è stato importante: “Qui a Rai 1 è in arrivo un royal baby“, quindi le parole di Eleonora Daniele. Al rientro in studio, puntuale l’applauso e le congratulazioni, sottolineando anche il gesto: “Io sono felicissimo.

Devo dire che ho molto apprezzato il gesto: da un po’ si rumoreggiava, il pubblico è molto attento e invece lei alla fine lo ha detto“.

Man forte anche da Mara Venier, con la quale pochi giorni fa Alberto Matano scherzava riguardo alle proprie nozze. “Ha fatto benissimo – ha detto la Venier – entra nelle case tutti i giorni. L’ha detto alle persone che la guardano e che la amano“.

Il contro-ringraziamento di Eleonora Daniele

La stessa Eleonora Daniele pare abbia molto apprezzato il gesto dell’amico, tanto da riprendere il momento della puntata e condividerla sul suo profilo Instagram.

“Grazie al mio caro amico Alberto Matano per questo messaggio speciale” ha scritto la conduttrice che presto sarà mamma.