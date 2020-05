Eleonora Daniele ieri è diventata mamma, a poche ore dall’ultima diretta, condotta fino alla fine con il pancione.

Oggi, arriva la prima foto ufficiale di madre e figlia insieme, anche se delle due si possono vedere solo le mani: quella grande della madre che stringe le piccole dita della neonata Carlotta, figlia della Daniele e di suo marito Giulio Tassoni. la coppia si era sposata a settembre scorso.

Le parole della neo mamma

Eleonora Daniele ha partorito ieri sera alle 20.15 una bambina di 4 chili circa: madre e figlia sono in ottima salute, tanto che la Daniele ha già provveduto a ringraziare i suoi follower per il sostegno ricevuto: “Eccoti qui amore mio .

E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore . La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg ! La più grande emozione della mia vita . Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto”.

Il post di Eleonora Daniele

Una gravidanza serena, il lavoro fino all’ultimo

La piccola Carlotta ha aspettato la fine della diretta di Storie Italiane, nel pomeriggio, per dare il via alle contrazioni: dopo poche ore, verso le 20, era già venuta al mondo.

Eleonora Daniele ha avuto una gravidanza serena che le ha permesso di essere fedele al suo piano iniziale di poter lavorare fino all’ultimo, superando anche una fase difficile come la conduzione di un programma nel contesto drammatico del coronavirus. Tempo addietro, ad Avvenire, aveva voluto rassicurare tutti sulle precauzioni che stava prendendo: “Mi scrivono in tanti, si preoccupano per le mie condizioni di salute ma li rassicuro.

è provato che, in caso di virus, non c’è trasmissione verticale da mamma a figlio. E poi la Rai ha approntato tutte le misure di sicurezza necessarie. Ormai sono isolata, nel lavoro e nella vita”.

Il progetto della conduttrice era quello di rimanere al lavoro fino al 29 maggio: un piano fatto saltare all’ultimo proprio dalla piccola, che ha deciso di arrivare qualche giorno prima che la madre entrasse in maternità.

Il testimone passa a Marco Liorni

A condurre la trasmissione ora sarà il collega Marco Liorni, che proprio in merito al parto pochi giorni fa aveva detto: “Dal 1° giugno con Italia Si, oltre al sabato pomeriggio, saremo in onda anche la mattina, tutti i giorni, dalle 10.00 alle 12.00, perché Eleonora Daniele è lì lì… sta per partorire, quindi dovrà lasciare“.

Approfondisci:

Eleonora Daniele è mamma: è nata la figlia Carlotta

Eleonora Daniele: chi è Giulio Tassoni, il riservato marito della conduttrice

Eleonora Daniele: con il parto alle porte cede il testimone all’amico Marco Liorni