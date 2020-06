Nonostante la brutta caduta dalle scale e la gamba ingessata, l’instancabile Mara Venier non si abbatte e continua imperterrita la conduzione della sua Domenica In. Nell’ultimo video Instagram del marito Nicola Carraro, la celebre presentatrice è ripresa mentre, con molte difficoltà, si prepara per la puntata in diretta.

Il video di Mara Venier

Nicola Carraro, ex produttore cinematografico e marito della conduttrice dal 2006 ha postato sui social il video in cui la moglie è alle prese con i preparativi della puntata.

Su una sedia a rotelle e con la gamba ancora tutta ingessata, Mara sta uscendo di casa per dirigersi verso gli studi del programma domenicale e ad assisterla nel viaggio c’è una vera e propria troupe: dal figlio Paolo ad un infermiere fino agli assistenti personali.

Carraro commenta in diretta le fatiche della moglie: “Che fatica povera Mara ma la fase 1 è andata”. La conduttrice, visibilmente in difficoltà, afferma: “Questa è la parte più difficile, ragazzi”.

La presentatrice scende dalla scale di casa con le stampelle sorretta dagli assistenti e raggiunge un’altra stanza dove si può finalmente sedere su una sedia a rotelle, dove rimarrà fino all’arrivo negli studi televisivi.

Guarda il video

La commozione di Mara Venier in diretta

Nonostante la caduta e l’infortunio siano avvenuti domenica 31 maggio, proprio prima della puntata, in seguito a una caduta dalle scale, la conduttrice non ha rinunciato ad andare in onda e si è presentata in diretta abbastanza dolorante affermando: “Devo fare i complimenti ai miei autori, alla mia squadra, io vi ringrazio veramente, anche oggi sono arrivata che non camminavo, mi avete presa, grazie”.

Anche nella puntata di ieri la Venier ha condotto la 39 puntata di Domenica In senza arrendersi al dolore fisico.

Tra gli ospiti la comica Luciana Littizzetto, l’ex compagno Renzo Arbore e il rapper J-Ax. Un’altra puntata trascorsa con la solita ironia di Mara che non si è lasciata abbattere da quest’ultimo ostacolo.

