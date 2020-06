Il conduttore Carlo Conti si racconta in un’intervista al settimanale Oggi, ripresa da numerosi siti. Il celebre presentatore racconta la sua quarantena, ricorda il passato difficile a fianco della madre sola e le sue prospettive future. Inoltre anticipa il suo nuovo programma, Top Dieci, in partenza domenica 14 giugno.

Carlo Conti si apre e racconta il passato doloroso

Alle pagine del settimanale, il conduttore rivela di aver trascorso la quarantena insieme alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio Matteo, nato nel 2014. Carlo Conti confessa: “Sono un privilegiato, non mi lamento… Ho pensato che se questa cosa fosse successa 50 anni fa, mi sarei trovato in una situazione difficile” ammette il presentatore.

Poi spiega: “Mia mamma era sola, perché mio babbo è morto quando avevo 18 mesi, e vivevamo in un piccolo bilocale in affitto”.

Conti ricorda i sacrifici della madre e le difficoltà affrontate in famiglia: “Lei si dava da fare, con mille lavori e in una situazione del genere non avrebbe avuto i soldi per andare avanti. Pensando a questo, mi rendo conto di quante famiglie oggi si trovano in difficoltà e vanno aiutate” ha detto il conduttore stando alle dichiarazioni riportate.

La speranza di Carlo Conti per il futuro

Ma il presentatore dice di non essersi abbattuto del tutto: “Sono ottimista. Confido nei medici, che stanno facendo passi avanti nella cura del virus” dichiara Conti. La madre, tra l’altro, era infermiera: “Ora chiamiamo medici e infermieri eroi, ma lo sono sempre stati, lo sono tutti i giorni, la loro è una missione. Spero ci sia un lento ma inesorabile ritorno alla normalità, con intelligenza e attenzione”.

In arrivo il nuovo programma, Top Dieci

Carlo Conti infine anticipa il suo nuovo impegno lavorativo: la conduzione del nuovo game show di Rai 1 Top Dieci.

Dalla prima puntata, in partenza domenica 14 giugno, alcuni vip si sfideranno in una inedita gara di classifiche. “È un pretesto per fare show – dice il conduttore – Sono in una fase della vita, sia a livello professionale che umano, in cui desidero solo quello che già ho. Sono un uomo sereno e felice” conclude Conti, confermando di attraversare un periodo di soddisfazioni sia nella vita privata che in quella lavorativa.

