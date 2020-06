Il conduttore Carlo Conti ha avuto l’occasione di parlare del suo nuovo programma televisivo “Top Dieci”. La trasmissione, che andrà in onda per la prima volta Domenica 14 Giugno, alle ore 21:25 su Rai 1, vedrà sfidarsi due squadre composte da personaggi celebri a suon di classifiche di ogni genere. Oltre a ciò, il noto conduttore toscano ha voluto ricordare il periodo trascorso in quarantena.

Carlo Conti confessa: “Mi è mancato uscire a godermi il tramonto“

Prima del lockdown per l’emergenza Coronavirus, l’amato presentatore era impegnato nella conduzione de “La Corrida”, riscuotendo anche un notevole successo.

Ad oggi, con le norme vigenti, non è possibile riavviare quel genere di trasmissione dato che un costituente essenziale è il pubblico. Motivo per cui il conduttore è stato costretto a fermarsi. Conclusa la quarantena, Conti è pronto a tornare sul piccolo schermo, ma durante un’intervista concessa a Chi, non ha dimenticato di sottolineare come ha vissuto il periodo di isolamento.

Queste le sue parole riportate: “Ho pensato solo a godermi la famiglia seguendo i notiziari nell’attesa di poter tornare alla normalità. Mi è mancato andare a fare la spesa o uscire a godermi un tramonto“.

Top Dieci: il nuovo programma di Carlo Conti

“Top Ten” andrà in onda eccezionalmente il 14 Giugno, a causa della semifinale di recupero di Coppa Italia, Juventus-Milan, di venerdì 12 Giugno; nelle settimane successive sarà invece trasmesso ogni venerdì in prima serata. Sempre nell’intervista per Chi, il conduttore ha aggiunto: “L’idea di “Top Dieci” ci è sembrata perfetta per fare un programma senza pubblico, orchestra e balletti…“.

Il programma vedrà scontrarsi due squadre composte da tre celebri volti dello spettacolo: l’obiettivo sarà quello di indovinare le posizioni in diverse tipologie di classifiche.

Tali classifiche saranno di vario genere: cinema, musica, spettacolo, sport e tanto altro.

Anticipazioni sulla prima puntata

Questa settimana le squadre saranno formate dai seguenti vip: la prima sarà composta dall’attore e comico Alessandro Siani, l’attrice e showgirl Serena Autieri e l’attore Cristian De Sica. Per quanto riguarda la seconda squadra, i membri saranno il presentatore de “L’Eredità”, Flavio Insinna, l’attore Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta, l’attrice che interpreta il ruolo del capitano Anna Oliveri nella fiction “Don Matteo”.

Ad essi si aggiungeranno anche due celebri ospiti: il ct della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, e il cantante Massimo Ranieri.

Infine, lo stesso Carlo Conti, in un’intervista concessa al settimanale Oggi, ha voluto dichiarare apertamente: “È un programma in cui giochiamo con le classifiche, un pretesto per fare show“. Un pretesto, dunque, per fare show ed intrattenere il pubblico a casa dopo questa lunga assenza.

Approfondisci

Top Ten: Carlo Conti dirige il nuovo programma in onda da giugno