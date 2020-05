La 12esima stagione di Don Matteo si è conclusa da poco con successo di ascolti e di consensi da parte del pubblico. L’emergenza Covid-19 ha bloccatole produzioni televisive ma nel frattempo fervono già i preparativi per la prossima stagione.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Chi e da altri siti, la produzione di Don Matteo sarebbe alla ricerca di una nuova figura femminile.

Le indiscrezioni sul nuovo personaggio della serie

Secondo quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, nella prossima stagione dell’amata fiction di Rai 1 apparirà un nuovo personaggio. “Sono aperti i casting per una nuova ragazza giovane, spigliata e bella che parteciperà alle nuove riprese della serie Don Matteo” si legge su Chi.

La nuova protagonista potrebbe però essere un volto già noto: “In pole position ci sono una giovane attrice già vista in altre produzioni e un volto nuovo della tv pronto a debuttare accanto a Terence Hill. Chi la spunterà?”. Secondo l’indiscrezione, quindi, la scelta non è ancora stata fatta e l’identità del personaggio non è ancora certa.

Vengono però confermati gli amati personaggi principali della serie, tra cui ovviamente lo stesso Don Matteo (interpretato da Terence Hill), Cecchini (Nino Frassica), Pippo (Francesco Scali), Natalina (Nathalie Guetta), Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Dove avevamo lasciato l’amato Don

Se in un primo momento il futuro di Don Matteo dopo la 12esima stagione era in dubbio, la rivista Dipiù aveva confermato il ritorno del Don sul piccolo schermo con una grande novità: secondo le indiscrezioni, infatti, nella prossima stagione il parroco accetterà il ruolo di Cardinale che gli era stato offerto dal Papa ma che al termine della 12esima stagione aveva rifiutato.

Il ritorno della serie era però nell’aria dati gli incredibili risultati d’ascolto della stagione appena conclusasi: l’ultima puntata ha infatti registrato un numero record di ascolti pari a 7.300.000 con il 26,5% di share.

Insomma sembra proprio che le nuove avventure del parroco in bicicletta torneranno presto ad appassionare i telespettatori di Rai 1.

