Francesco Facchinetti ha da 6 anni al suo fianco l’amata moglie Wilma, con la quale condivide ogni momento della sua vita, come testimoniato dal loro show The Facchinettis. Per la ricorrenza dei loro 6 anni di amore, il dj posta una dolce dedica sulla sua pagina Instagram che fa commuovere anche i fan.

Facchinetti rivela: “Ci aveva dato massimo 2 mesi”

Nell’ultimo post del suo profilo Instagram, Francesco Facchinetti posta un dolce scatto abbracciato alla moglie. Nella didascalia scrive: “Ci avevano dato massimo 2 mesi…e invece siamo ancora qua. Oggi sono 6 anni da quando ti ho cantato “Marry You” di Bruno Mars in ginocchio per chiederti di sposarmi”, rivela il celebre personaggio tv che ammette come all’inizio molti fossero scettici sulla tenuta della loro relazione.

“L’anello non era ancora arrivato e allora ti avevo messo al dito una fascetta di metallo. Ti amo”, conclude così il dj la bella lettera d’amore per la moglie. E sono moltissimi i follower di Facchinetti che vogliono fare gli auguri alla coppia per l’importante traguardo. “Siete bellissimi”, “Auguroni” sono alcuni dei commenti allo scatto che ha già raggiunto moltissimi like.

La dolce dedica di Francesco Facchinetti alla moglie

L’amore per Wilma dopo la rottura con Alessia Marcuzzi

Il figlio del celebre Roby Facchinetti dei Pooh ha avuto una breve ma intensa storia d’amore con la conduttrice Mediaset Alessia Marcuzzi, dal 2010 al 2012. Nel 2011 è nata la loro figlia Mia.

Il dj si innamora successivamente, durante un viaggio in Marocco, della bella influencer Wilma Helena Faissol, brasiliana di nascita, che decide di sposare lo stesso anno a Mariano Comense, paese dove il marito ha trascorso l’infanzia.

Dall’amore tra i 2 nascono nel 2014 Leone, e nel 2016 Lavinia Angelica Catherine.

Nella loro serie tv The Facchinettis, la famiglia è ripresa nella vita quotidiana in tutta la sua allegria, segno di un grande amore e di una forte intesa nella coppia.