Laura Pausini incinta? Arriva la risposta della cantante dopo l’indiscrezione, rilanciata Jonathan Kashanian nella trasmissione Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2. L’artista ha scelto di rispondere pubblicamente con una delle sue Instagram Stories.

Laura Pausini, il gossip sulla presunta gravidanza

Durante la puntata dell’11 giugno scorso di Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha lanciato un’indiscrezione sulla presunta gravidanza di Laura Pausini.

L’occasione per parlare della questione, che sarebbe spesso richiamata dai fan dell’artista, è arrivata durante lo spazio dell’opinionista dedicato alla “Superclassifica” delle star “senza trucco e senza inganno” sui social.

Complice uno scatto della cantante con il volto acqua e sapone, l’ex gieffino l’ha inserita in testa al podio delle 10 celebrità più belle: “Consegno il primo posto di oggi a una donna, una mamma, la popstar più famosa in Italia, che ci segue spesso: Laura Pausini. Recentemente ha stupito tutti con una foto senza trucco, sembra una bambina. Hanno detto ‘non è possibile, è una foto di anni fa…’, ma è rimasta uguale. Laura, non è passato un giorno per te“.

“Ci devi dire qual è il tuo segreto“, ha sottolineato Bianca Guaccero rivolgendosi all’artista.

A stretto giro, Jonathan Kashanian ha parlato dell’ipotesi che terrebbe banco tra i meandri delle cronache rosa e che vorrebbe la Pausini incinta: “Vi dico una cosa? I fan sospettano che sia così radiosa perché forse è in dolce attesa, e lei non l’ha proprio smentito categoricamente. Se ci guardi, chiamaci e dicci se sei in dolce attesa!“.

La risposta della cantante a Jonathan Kashanian

Non è servito troppo tempo perché la diretta interessata rispondesse a chiare lettere sui social. Dopo il sipario sulla sua presunta gravidanza a Detto Fatto, Laura Pausini ha smentito il gossip con una delle sue Instagram Stories che sembra aver infranto il sogno di milioni di fan.

Instagram Story di Laura Pausini – Fonte: Instagram/Laura Pausini

“Nope, non sono incinta @dettofarrorai. La foto è di qualche anno fa, comunque, grazie alla mamma per la pelle e al fatto che non prendo mai il sole“.

