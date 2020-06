Per la sera del 12 giugno c’è almeno una grande novità nel palinsesto: torna infatti ad essere protagonista il calcio dopo il lunghissimo stop a cui è stato costretto a causa dell’emergenza coronavirus.

La programmazione Rai del 12 giugno

Finalmente per gli appassionati le squadre di calcio tornano in campo. Questa sera su Rai 1 andrà in onda la Coppa Italia 2019/2020, due squadre in cerca di un posto nella finale del trofeo: Juventus-Milan, in collegamento dalle ore 20.30.

Su Rai2 andrà in onda il film Il gioco del ricatto. Rachel accompagna la figlia, Lindsey, in gita scolastica e lì inizierà il suo incubo.

Durante la gita la piccola viene trascinata in un furgone e quindi rapita, da quel momento per Rachel comincerà una lunga lotta per salvarla.

Immancabile a giugno il film Notte prima degli esami che questa sera i telespettatori potranno vedere su Rai 3. Il film è uno dei preferiti dai ragazzi che si apprestano a cominciare gli esami di maturità. Indimenticabili Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti e Cristiana Capotondi.

Stasera in TV a casa Mediaset

Per gli appassionati dei casi di cronaca questa sera su Rete 4 va in onda Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e con Alessandra Viero.

La puntata di questa sera verterà sul caso di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa. Sotto la lente di ingrandimento il ruolo di Anastasya, la fidanzata di Luca. Tema della puntata anche la morte di Yara Gambirasio e Massimo Bossetti che continua a dirsi innocente. In queste ore sono infatti state pubblicate le lettere tra Bossetti e il giornalista Giovanni Terzi dove il muratore di Mapello esprime il suo sconforto per la detenzione: “Nessuno può capire davvero quanto sia dura sia fisicamente che psicologicamente.

Ogni ora è un giorno ed ogni giorno è una settimana e la sofferenza si abbatte giorno e notte nello status di detenuto, aggravato ancor di più da una accusa infamante quale l’omicidio di una povera bambina“.

Film romantico per Canale 5 questa sera. Chiusa infatti la stagione di Amici Speciali, per questa sera Mediaset sceglie Notting Hill, film con Hugh Grant e Julia Roberts che ha incantato tutti gli innamorati del mondo.

Italia 1 sceglie invece la commedia italiana diretta da Carlo Vanzina Olè, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi e Natalia Estrada. Protagonisti Archimede Formigoni e Salvatore Rondinella, due professori ai ferri corti in gita in Spagna.