Barbara D’Urso come non l’avete mai vista. La conduttrice ha condiviso uno scatto su Instagram che la ritrae appena sveglia, senza un filo di trucco, in perfetto stile acqua e sapone. Una scelta che ha ricevuto l’apprezzamento dei followers, che l’hanno riempita di commenti positivi: “Bellissima anche senza trucco“.

Barbara D’Urso: lo scatto che la ritrae al naturale

Siamo abituati a vedere Barbara D’Urso imbellettata e ingioiellata a dovere ogni volta che compare in tv. Durante le sue trasmissioni la conduttrice ha abituato i telespettatori a look strepitosi e un make-up sempre ben curato.

Il trucco, infatti, è stato spesso considerato come simbolo di femminilità e Barbarella non ha mai rinunciato a farne uso per comparire sempre al top. Questa volta, però, il noto volto Mediaset ha voluto fare un eccezione. Sul proprio profilo Instagram, infatti, la conduttrice ha voluto condividere con i followers uno scatto particolare. Un’immagine che non compare così di frequente sugli account social delle Vip del nostro Belpaese. La foto, infatti, ritrae la conduttrice acqua e sapone, senza un filo di trucco sul volto, così come mamma l’ha fatta.

“Bellissima anche senza trucco“

Una scelta che è stata ampiamente condivisa dalla maggior parte degli utenti, che hanno apprezzato la scelta di Barbara D’Urso di mostrarsi al naturale. E, in aggiunta, con i capelli leggermente fuori posto. “Senza trucco sembri anche più giovane” ha commentato un utente, al quale hanno fatto eco molti altri. L’apprezzamento più frequente, comunque, fa riferimento alla decisione di aver condiviso uno scatto al naturale, senza ombretto, rossetto o mascara: “Bellissima anche senza trucco complimenti“, oppure “Anche senza trucco sei bellissima“. Segnali di apprezzamento dunque, che hanno indubbiamente reso felice la popolare conduttrice Mediaset.

Per Barbara D’Urso la stagione televisiva non è ancora conclusa. Il suo Live – Non è la D’Urso, infatti, va ancora in onda ogni domenica sera su Canale 5. Poi, anche per una stacanovista come lei, arriverà la consueta pausa estiva. In attesa di nuovi obiettivi per l’autunno televisivo.