Davide Basolo, l’Alchimista, non ha digerito molto bene la scelta di Giovanna Abate, tronista di Uomini e Donne, che ha dato il suo cuore al corteggiatore Sammy. Il 26enne era completamente rapito da Giovanna, con cui avrebbe voluto iniziare una storia e a cui era pronto a dare la favola che lei cercava. Purtroppo non è andata così e ora Davide fa i conti con la delusione per non essere riuscito a conquistarla.

Davide Basolo: “Ha avuto paura”

Al settimanale di Uomini e Donne, il corteggiatore Davide Basolo commenta la scelta di Giovanna, che non è andata come sperava.

“In questo momento provo principalmente delusione e amarezza. Ho creduto fino all’ultimo in un epilogo diverso tra me e Giovanna, e per come è andata a finire alcune cose ora come ora non mi sono chiare“, commenta l’Alchimista.

La stima per Giovanna rimane intatta, “la reputo una ragazza intelligente e profonda“, ma Davide era convinto di essere riuscito a far breccia nelle fragilità della tronista, a differenza di Sammy. “Lei ha fatto la sua scelta, com’è giusto che sia“, continua, “Però forse la favola che cercava ha avuto paura di viverla.

La scelta di Sammy a mio avviso è stata la più semplice: la più simile a quello che ha sempre vissuto“.

Il confronto durante la scelta di Giovanna a Uomini e Donne

La fine delle speranze

Davide Basolo confessa di aver temuto che la scelta di Giovanna non sarebbe stato lui, “ma inconsciamente non ho mai smesso di crederci” almeno fino alla doccia gelata. “La verità è che non ero pronto alla conclusione della nostra conoscenza. Dentro di me non avevo mai pensato al ‘giorno dopo’ senza di lei.

Non avevo messo in conto la sua assenza“, spiega.

Per superare “la botta” ci vorrà tempo e il nostro Alchimista confessa di essere “convinto che nella vita si resti sempre un po’ intrappolati nelle cose non vissute. Ho l’amaro in bocca per non aver potuto vivere questa storia“. Su un suo possibile futuro come tronista, Basolo lascia la strada aperta: “Ora come ora non lo so. Posso dire, però, che sono un ragazzo che ha sempre creduto e continua a credere nell’amore“.

