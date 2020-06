La 51esima puntata di Live-Non è la d’Urso, che si prospetta ricca di colpi scena, apre col botto perché il primo, della lunga lista, è stato Matteo Salvini che si è confrontato con 5 persone: Orietta Berti, Costantino della Gherardesca, Riccardo Fogli, Elenoire Casalegno e Fausto Leali.

Nel mirino degli ospiti alcuni atteggiamenti recenti del leader della Lega. Il più agguerrito tra tutti è Costantino della Gheradesca, al quale Salvini ha rispo

Sembra un politico di…

Parte subito all’attacco Costantino della Gherardesca che non risparmia un colpo, inizia con la padrona di casa: “Sono già gelosissimo perché ti sei cotonata i capelli per Matteo Salvini e per me non l’hai mai fatto“, ride la conduttrice che rispodne: “Sei geloso perché vorresti farlo anche tu“.

Costantino non molla la presa e nella sua mise di antagonista della serata passa all’ospite: “Ha cambiato look, sembra un politico di rifondazione comunista” ha detto, scatenando una reazione imbarazzata tanto nella padrona di casa quanto nell’ospite che si è chiesto perché.

L’imbarazzo è rientrato perché la battuta era in riferimento agli occhiali e all’abbigliamento in generale sul quale poi hanno scherzato entrambi.

Costantino della Gherardesca contro Salvini

“Il problema dei 5 Stelle è che hanno un odio per le opere… l’italia ha bisogno di correre e viaggiare” ha detto Salvini parlando di ripartenza. A quel punto è nuovamente interventuto Costantino della Gherardesca e, sempre più agguerrito: “Sono d’accordo con Matteo Salvini per quanto riguarda le grandi opere. Adesse c’è un futuro incerto e c’è bisogno di idee progressiste (…) Voglio chiedere a Salvini se intende rivedere le sue posizioni” “Per me l’Italia e gli italiani vengono prima di tutto il resto” risponde Salvini ma Costantino non ci sta e interrompe “E gli investitori esteri?

Dobbiamo chiuderci al resto del mondo?“

“Se vuole fare un monologo lo faccia, io mi sposto, ma a casa c’è gente che vuole risposte” ha replicato per poi riprendere il discorso e sulle incessanti battute di della Gherardesca sulla passione di Salvini per il presepe ha risposto: “Gli è caduto un presepe su un piede da bambino, evidentemente“.

