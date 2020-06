Claudia Gerini è felice e più innamorata che mai. L’attrice ha ritrovato il sorriso al fianco del compagno Simon Clementi, con il quale fa coppia fissa da un anno. E, al settimanale Di Più, ha raccontato questa parentesi positiva della sua vita: “Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre“.

Claudia Gerini e l’amore con il suo Simon

Dopo la fine della love story con Andrea Preti, Claudia Gerini ha ritrovato l’amore, oltre che il sorriso. L’attrice da più di un anno è fidanzata con Simon Clementi, imprenditore romano, al cui fianco si sente finalmente felice.

Una parentesi certamente positiva quella che sta attraversando la Gerini, perlomeno per quanto riguarda il lato sentimentale. Al settimanale Di Più la popolare attrice si è sbilanciata su questa liaison con Clementi, mettendo a nudo ogni aspetto della loro relazione. A cominciare dai motivi per i quali si è innamorata del compagno, che non riguardano la sua carriera lavorativa ma un aspetto molto più intimo: “Lui mi ha conquistato anche perché non gliene è mai importato nulla del lavoro che facevo.

Cioè sì, mi stima, ma a lui piace Claudia e basta“.

“Mi ha colpito la sua dolcezza“

L’attrice descrive il suo Simon con aggettivi carichi di amore e di ammirazione, rivelando il tratto caratteriale del ragazzo che l’ha inevitabilmente conquistata: “Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre“. Inaspettato, poi, è stato il momento in cui è scoccata la scintilla: “E così, un bel giorno, durante un appuntamento, ci siamo ritrovati l’uno nelle braccia dell’altro“. Tutto questo accadeva nel 2019, esattamente un anno fa.

Ad oggi la coppia è affiatatissima e si è rivista da pochi giorni, dopo lunghi mesi di lontananza. La fase di lock-down predisposta per contrastare l’emergenza Coronavirus, infatti, ha costretto tutti quanti a rimanere in casa e a rinunciare agli incontri con i propri affetti. Anche Claudia Gerini e Simon Clementi hanno dovuto sottoporsi a questa quarantena, per poi rincontrarsi recentemente e riscoprirsi più innamorati che mai.