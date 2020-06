Una puntata particolare quest’oggi quella andata in onda de La Prova del Cuoco. A far capolino in questa puntata “eccezionale” del programma condotto da Elisa Isoardi e Claudio Lippi è stata infatti proprio la mamma della conduttrice, intervenuta a distanza.

La mamma di Elisa Isoardi “ospite” a La Prova del Cuoco

Una puntata sui generis quella de La Prova del Cuoco che ha visto per protagonista della puntata di oggi direttamente la madre di Elisa Isoardi, Irma Sarale. La madre della nota conduttrice Rai infatti, è stata “ospite” via collegamento, dell’odierna puntata de La Prova del Cuoco.

“Siamo a casa mia – ha così spiegato la Isoardi guardando in video la madre con in braccio un affettuoso cagnolino – Caro zio Claudio, mamma ma tu non cucini oggi?”.

I problemi in diretta a causa del collegamento

Di fatto no proprio perché a sporcarsi le mani con uova e farina oggi è toccato alla Isoardi, chiamata a portare a termine una ricetta “familiare” inviatole via messaggio dalla madre, quella della Torta Matta. Quanto però ha intrattenuto per qualche attimo gli spettatori sono stati i numerosi problemi con il collegamento, dovuti alla localizzazione della madre Irma a Colletto di Castelmagno, in Piemonte.

Una piccola frazione del comune di Castelmagno ad alta quota. In più occasioni di fatto la madre della Isoardi ha fatto presente “qualche problema” senza però spiegare quale fosse e che per alcuni istanti ha lasciato interdetti tanto Lippi quanto la Isoardi, ignari della cosa a cui la donna si riferisse. “Ho solo avuto un problema – ha infatti replicato Irma, per poi aggiungere pochissimo – Nono il problema è a posto, stai tranquilla“.

La commozione di Elisa Isoardi

Ci sono stati ovviamente anche fortissimi momenti di commozione in quel de La Prova del Cuoco quando alla Isoardi sono state mostrate le foto del suo Paese dove non fa ritorno da lungo tempo: “Questa è la vista dalla mia stanza, e questo è il mio Paese. Mamma vengo su presto“, ha così concluso la conduttrice visibilmente commossa.

