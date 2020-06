Ricomincia la settimana e anche la classica programmazione serale delle reti. Cosa aspetta i telespettatori questa sera, 15 giugno 2020, in tv.

Questa sera in tv sulla Rai

Su Rai 1 torna in onda Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini. Dopo il grande e indiscusso successo di Montalbano, la Rai ha pensato bene di creare un prequel che ha spopolato sulla rete. Proprio per questo questa sera si torna in onda con una replica. La storia tra Salvo Montalbano e Mery questa sera vedrà la sua fine. La fidanzata storica del giovane commissario prenderà il volo per lasciare però il posto a nuove new entry.

A portare il sorriso su Rai2 ci pensano Vanessa Incontrada e Enrico Brignano con il film Tutte lo vogliono. Orazio ha un negozio di animali mentre Chiara lavora per l’azienda di famiglia e soffre di anorgasmia. Durante una seduta del suo gruppo scopre l’esistenza del GPS (Generoso Partner Sessuale). A questo punto sarà proprio Orazio ad essere scambiato per il GPS ed è così che prende piede la loro storia.

Su Rai3 torna in onda un vecchio film Sol levante.

Siamo a Los Angeles e durante una festa relativa viene uccisa una prostituta: il caso sembra semplice da risolvere ma presto il capitano Connor e il tenente Smith si convincono che la verità sia un’altra.

Programmazione TV sulla Mediaset

Rete 4 apre la settimana con una serie tv. Daredevil va in onda dalla sua prima stagione, episodio 1, dal titolo Sul ring. Così comincia la storia del diavolo di Hell’s Kitchen. Matt Murdock perde la vista a nove anni, da grande diventa avvocato e anche un vigilante.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione invece per la programmazione di canale 5. In prima serata su Canale 5, va in onda in replica della sfida Carne contro Spirito di Ciao Darwin 7.

Su Italia1 andrà in onda Transformers – la vendetta del caduto. Il film è il secondo capitolo della serie dedicata ai Transformers, e la squadra di Optimus Prime si trova a fronteggiare una nuova minaccia.