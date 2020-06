Quella di oggi è una data importante per Carlo Conti e Francesca Vaccaro, che festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Felicemente sposati, il mattatore e la sua consorte spesso raccontano la loro felicità sui social.

Non potevano perdere quest’occasione i signori Conti, per celebrarsi ancora una volta e farsi a vicenda una dolce dedica in questo giorno speciale.

La dedica di Carlo Conti

Sono passati 8 anni dal fatidico sì che Carlo Conti e Francesca Vaccaro pronunciarono insieme ai loro voti. Era il 16 giugno del 2012 e cominciava la storia della loro fantastica famiglia.

Dal loro amore è nato il figlio Matteo.

Carlo Conti, che sta per cominciare la sua nuova avventura televisiva con Top Ten, è sempre più innamorato della sua Francesca. E per questo che per il loro anniversario ha deciso di farle una dolcissima dedica di poche parole che racchiudono un profondo significato, accanto alla foto che accompagnano: un vecchio scatto di quella giornata, loro due felici e in abito da sposi.

Il post di Francesca

Francesca Vaccaro non lascia di certo cadere nel silenzio questo post romantico e poco dopo ha deciso di rispondere con la stessa dose di passione e fede.

La foto è tenerissima e raffigura 3 ombre sulla spiaggia, la sua, quella del marito e quella del piccolo Matteo, e sulla sabbia c’è disegnato un cuore. “8 anni di noi! 6 con lui! auguri amore mio!!!!” scrive la Vaccaro.