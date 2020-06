Un gravissimo lutto quello che ha colpito il celebre Amedeo del duo Pio e Amedeo. Secondo quanto filtrato da fonti vicine al famoso comico, la madre sarebbe scomparsa all’età di 57 anni. Di questi momenti il lungo e caloroso post che Amedeo ha voluto dedicare alla madre nel giorno della sua scomparsa.

Morta la madre di Amedeo Grieco: “Eri proprio tu la luce della mia ribalta“

“Qualche giorno fa mi hai detto: starei male, anche per sempre in un letto, non chiedo tanto, mi basterebbe starmene qui a vedervi crescere, a guardare quello che fare“, le prime parole di Amedeo Grieco scritte per la madre morta a soli 57 anni.

“A te sarebbe bastato fare la spettatrice e goderti lo spettacolo della famiglia che hai costruito – prosegue il comico su Instagram – Eri così, vivevi per godere dei nostri traguardi, nella quarta fila della platea, ben nascosta al buio, temendo sempre di dare fastidio… Eppure eri proprio tu la luce della mia ribalta, il senso stesso dei traguardi, e il mio successo più grande era e sarà sempre quello: la fierezza del tuo sguardo…adesso cosa corro a fare io?

A chi chiamo quando arrivo? E a chi lo racconto che Federico ha perso un altro dentino? A chi la mando la foto di Alice con la gonnellina? Come glielo spiego io ora ai tuoi nipotini?! Me lo dice qualcuno!? Dove le trovo le istruzioni per andare avanti?“.

Il post pubblicato da Amedeo Grieco in memoria della madre appena scomparsa. Fonte: Instagram

Infinito il dolore per la perdita dell’adorata madre, oggi ricordata con emozionanti e commoventi parole su Instagram: “Oh Mà, qui manchi da poche ore e il dolore ci sta già scavando un fosso nell’anima, e da domani che si riempirà di un mare di quotidianità proveremo a non annegarci dentro… Guardaci, 5 uomini…Papà , io, Alessio, Simone e Gabriele…hai costruito prima la squadra di calcetto e ora ti sei portata via il pallone…e ci lasci soli ,in mezzo al campo, spaesati , condannandoci a cercare un senso nuovo a tutto“.

Lutto per Amedeo: morta la mamma

“Portami a ballare – scriveva Amedeo Grieco su Instagram – Perché essere mamma è un innato talento da donna“.

Una didascalia intrisa d’affetto quella che aveva scritto Amedeo Grieco in occasione della festa della mamma incorniciando le parole con una dolcissima foto che lo ritraeva insieme alla madre. Sempre spulciando il profilo di Amedeo si scorge un secondo post Instagram dedicato alla madre. Un lungo post dedicato alla madre, risalente a dicembre, dove sembrerebbe lasciar intendere che la donna dovesse affrontare “un’altra tempesta“.

Il post pubblicato da Amedeo Grieco insieme alla madre lo scorso dicembre. Fonte: Instagram

Grieco: “Passerà anche quest’altra tempesta“

Come dicevamo in prima battuta, non si conoscono le cause della morte della donna né il suo passato.

I pochissimi dettagli che riescono a filtrare arrivano sempre dal profilo social del comico. “Passerà anche quest’altra tempesta, siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare – scriveva Amedeo Grieco a dicembre a commento di una foto che lo ritraeva insieme alla madre – Ed esserci ancora, ancora… abbiamo ancora tanti mari da vedere mamma, insieme… perché non c’è persona di cui si ha più bisogno, sempre…in ritardo di 2 giorni, buon compleanno anche qui, dove riusciamo a dirci senza vergognarci, quanto ci vogliamo bene“.