Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip che si è recentemente concluso, dove ha sicuramente lasciato il segno anche per le sue liti.

L’ex cavaliere di Uomini e donne ha ricordato su Instagram il suo percorso all’interno della casa e lancia un appello: Sossio si dice infatti intenzionato a ritornare al Gf.

La lettera aperta al Grande Fratello: “È stato un viaggio incompleto”

Il celebre personaggio televisivo ha pubblicato su Instagram una foto della sua esperienza all’interno della Casa e scrive un messaggio che non lascia spazio a dubbi.

“Prima o poi ci tornerò, non mi sono confessato abbastanza” ha detto Aruta “è stata un esperienza molto forte, mi dispiace solo essere arrivato per ultimo e troppo tardi e con la pandemia in corso”.

Secondo l’ex cavaliere, non ha avuto il tempo di godersi l’esperienza essendo entrato più tardi rispetto agli altri concorrenti: “Oserei definirlo un viaggio incompleto, avevo ancora tanto da raccontare, da risolvere e da far sapere sulla mia persona. Tutto ciò mi ha penalizzato”.

Sossio osserva però anche gli aspetti positivi della sua partecipazione: “Ma comunque sono stato fortunato ad arrivare 3 in classifica e felice nell’entrare in questa casa più spiata d’ Italia.

Le vie del signore sono infinite chissà”.

Il post di Sossio Aruta su Instagram

Un’esperienza breve ma intensa per l’ex cavaliere

In effetti Sossio ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip alla 7° settimana, insieme alla showgirl Valeria Marini, e subito sono iniziate le prime tensioni con i concorrenti già in gara.

Particolare rilievo ha avuto la lite con Teresanna Pugliese, dove sono volati insulti abbastanza gravi a causa di una diatriba su un pollo mangiato dall’ex calciatore, accusato di avere modi sgarbati verso gli altri coinquilini.

L’avventura di Sossio si è però conclusa in modo positivo, visto che con il voto del pubblico è giunto in finale dove si è aggiudicato il 3° posto dietro a Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Chissà se l’ex cavaliere di Uomini e donne replicherà anche quest’anno la sua esperienza al Gf Vip.

