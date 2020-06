Torna il calcio in televisione questo mercoledì 17 giugno. Dopo il lungo stop a causa dell’emergenza coronavirus, Juventus e Napoli si giocano la loro finale in attesa che ricominci anche la Serie A.

Stasera in onda sulla Rai

Rai 1 questa sera, 17 giugno, va in onda con il finale di Coppa Italia. Juventus e Napoli si giocano il primo trofeo post lockdown prima di dare il via ufficiale anche al ritorno in campo di tutte le altre squadre di Serie A. Diretta quindi dalle 20.30 sul canale di punta di mamma Rai.

Rai 2 questa sera si adatta a mandare in onda un film, Il gioco del tradimento, schiacciata dal calcio, da una parte, e da uno dei programmi più famosi della rete, su Rai 3. Il film tratta la storia di Lily, mamma e moglie, che inizia una relazione con l’insegnante del figlio. Quando la donna decide di mettere fine alla relazione però, l’insegnate si mostra diverso da come lo aveva conosciuto e per nulla intenzionato a lasciarla andare, arrivando a trasformare la vita di Lily in un incubo da cui dovrà salvare anche il figlio.

Alle 21:20 torna in onda Chi l’ha visto?. Questa sera Federica Sciarelli si occupa del caso di Maddie McCann tornato sulle prime pagine della cronaca in questi ultimi giorni. “Perché il procuratore tedesco dice ai genitori di Maddie che la bambina è morta?“, si chiedono e durante la puntata cercheranno di ricostruire gli ultimi sviluppi della storia. Non solo Maddie però, ma anche le ossa ritrovate in una grotta che hanno riportato a galla il caso di Guerrina Piscaglia, scomparsa da Ca’ Raffaello nel maggio 2014.

Una scomparsa e un corpo mai ritrovato, in carcere si trova Padre Gratien Alabi che sta scontando una pena di 27 anni per omicidio.

In onda sui canali Mediaset il 17 giugno

Rete 4 va in onda con il film indimenticabile Pensavo fosse amore invece era un calesse. Un film del 1991 diretto dal grande Massimo Troisi che ne è anche protagonista insieme a Francesca Neri e Marco Messeri.

Su Canale 5 ci sarà Paradiso amaro con George Clooney. Un avvocato deve fare i conti con il suo ruolo di genitore quando Elizabeth, sua moglie, entra in uno stato di coma irreversibile, dopo un incidente.

Una ragazza e il suo sogno va in onda invece questa sera su Italia 1. Daphne è una giovane ragazza che arriva in Inghilterra per cercare il padre. Ma le sue maniere e il suo spirito vivace si adattano poco agli ambienti aristocratici del padre.