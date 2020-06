Di questi momenti l’ultimo bollettino della Protezione Civile contenente tutti i numeri aggiornati su nuovi casi di contagio, decessi e guariti in Italia per Coronavirus. Come si rintraccia nel recente bollettino aggiornato al 18 giugno, sono 333 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore.

333 nuovi contagi, il 64,8% in Lombardia

Al momento, le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 23.101, numero in cui si rintracciano 333 nuovi casi di contagio. Secondo quanto raccolto dalla Protezione Civile, a cui pervengono dati da tutte le regioni italiane, sono 66 i morti registrati oggi per un totale di vittime per Covid-19 ora pari a 34.514 casi.

Diversi ancora i casi di persone guarite: 180.544 in tutto con l’incremento odierno relativo a 1.089 casi.

Aumenta il numero dei pazienti in terapia intensiva

C’è un dato su cui ci si sta concentrando al momento per quanto labile. Aumenta il numero, in data odierna, delle persone ricoverate in terapia intensiva per Covid-19: +5 rispetto alla giornata di ieri, dato che non registrava un aumento dallo scorso 7 aprile quando i pazienti in terapia intensiva hanno progressivamente iniziato a scendere.

Ritornando sul dato relativo ai nuovi casi di contagio – 333 in totale in Italia – la Lombardia si attesta ancora come regione più colpita: sono 216 i nuovi casi nella sola regione lombarda, circa il 64,8%.

