Ormai è noto a tutti che il tentativo di tornare insieme di Stefano De Martino e Belén Rodriguez è naufragato subito dopo il lockdown. La coppia è stata sposata fino al 2017, anno del divorzio. Poi lo scorso anno il riavvicinamento e la felicità familiare ritrovata.

Durante la quarantena però sono emerse le incompatibilità e le incomprensioni, che hanno fatto esplodere di nuovo la coppia. Ora dunque si torna a parlare di Stefano De Martino come di un ottimo partito di nuovo su piazza e spunta anche la figura di una spasimante misteriosa.

Stefano De Martino di nuovo single

Nonostante lui faccia di tutto per tenersi lontano dalla sfera del gossip Stefano De Martino è sempre al centro delle cronache rosa. Di recente su di lui sono stati puntati i riflettori a causa della chiacchierata crisi con l’ex moglie Belén, ma ora il settimanale Diva e Donna snocciola succosi rumors.

Pare infatti che una showgirl, di cui non è stato fatto il nome, abbia perso la testa per il bel ballerino. I due, stando alle voci, avrebbero trascorso una serata insieme, proprio durante il periodo di separazione tra Stefano e Belén.

Questa donna fa ancora parte della vita di De Martino? Questo purtroppo non è dato saperlo. E certamente Stefano, tanto geloso della sua privacy, ci fornirà dettagli a riguardo. Di recente ha infatti espresso il desiderio di non voler condividere più la sua vita privata con il pubblico, a tutela della sua serenità e di quella del figlio Santiago.

De Martino a capofitto nel lavoro

Per Stefano De Martino adesso c’è un unico obiettivo: il lavoro. Ed appunto l’ex allievo di Amici ci si è buttato a capofitto: in questi giorni è a Napoli per condurre Made In Sud con Fatima Trotta e tutta la squadra di comici.

E intanto Belén? Lei è stata avvistata in questi giorni a Milano, in compagnia di agenti immobiliari. Alla ricerca di una nuova casa, dove trasferirsi con il piccolo Santiago e per la separazione definitiva da De Martino? Questa è sicuramente la risposta che si sono dati in molti.

Approfondisci

Belén e Stefano De Martino in crisi? Il messaggio di Jeremias infittisce il mistero

Stefano De Martino ha tradito Belén?

I commenti impazzano sul web

Belén Rodriguez e Stefano De Martino in crisi: il retroscena su un’accesa sfuriata