Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino è crisi, e questo oramai si sa. La stessa showgirl aveva confermato di stare passando giorni difficili, mentre il ballerino ha reso ben chiaro che non parlerà più della sua vita privata. A far parlare di sé nelle ultime ore è stato il fratello di Belen, Jeremias ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di frasi criptiche che alcuni ipotizzano possano essere indirizzate proprio a De Martino.

La “frecciatina” di Jeremias

“Le incomprensioni durerebbero poco se il torto fosse solo da una parte“, scrive Jeremias sul suo profilo Instagram e subito il gossip si scatena.

La frase sarà indirizzata all’ex della sorella? Può essere, del resto era stata proprio Belen a parlare per prima di colpe. “E’ molto difficile per me anche perché non me lo aspettavo e non me ne assumo le responsabilità nelle colpe“, aveva detto la showgirl argentina in un video pubblicato sui social che aveva fatto il pieno di like. La frase di Jeremias avrebbe quindi un senso letta nel contesto del gossip e della relazione della sorella, ma chi lo sa.

Pare che Jeremias abbia deciso di dedicare il suo profilo alla pubblicazione di alcuni aforismi, e quindi la “frecciatina” potrebbe essere solo una scelta casuale. In queste ore l’ex gieffino ha pubblicato anche: “Se non passi l’inferno non puoi parlare del paradiso“, altra criptica espressione di cui non dà ulteriori spiegazioni. E ancora: “Preferisco essere odiato per ciò che sono, che amato per ciò che non sono“, pubblicata meno di qualche ora fa.

Le ultime parole di Belen

“Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate“, aveva detto sul suo profilo Instagram la showgirl qualche settimana fa.

Aveva anche parlato di una cena molto chiacchierata a Milano in compagnia proprio del fratello e nello stesso locale dove si trovava a cena anche Iannone, Belen spiegava: “è normale che se una persona non è molto felice, suo fratello, la sua famiglia, la prendano per mano e la portino a bere un bicchiere di vino per strapparmi un sorriso“. Poi provava a sorridere un po’ e conclude: “Sono una donna forte e ce la farò, come sempre”.

I commenti impazzano sul web

