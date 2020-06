È morto il padre del cantante Marco Masini, Giancarlo. Le esequie si sono svolte in forma privata ieri, venerdì 19 giugno, e hanno partecipato amici e colleghi del cantautore. Molti i messaggi di vicinanza sui social in questo momento di cordoglio per Masini.

Marco Masini, scomparso il padre Giancarlo

È venuto a mancare Giancarlo, padre di Marco Masini. I funerali si sono svolti alle Cappelle del commiato dell’Ofisa di Rifredi a Firenze, come riporta La Nazione. Presenti diversi amici del cantante, come Leonardo Pieraccioni e il musicista Beppe Dati.

La squadra di calcio Fiorentina, di cui Marco Masini è sempre stato tifoso, ha fatto le condoglianze per la perdita su Twitter: “La Fiorentina esprime cordoglio e vicinanza al grande tifoso viola Marco Masini per la scomparsa del padre e si unisce al dolore della sua famiglia“.

Post di condoglianze della Fiorentina su Twitter

Anche Carlo Conti, insieme a Gigi D’Alessio, ha espresso la sua vicinanza a Marco Masini, dedicandogli un pensiero durante la puntata di Top 10.

La canzone Caro Babbo

Proprio al padre, Marco Masini ha dedicato la raccolta Caro Babbo, del 2006.

Un testo che ripercorre il rapporto con Giancarlo Masini, divenuto molto complesso dopo la morte della madre nel 1984. La foto pubblicata da Marco Masini, l’ultima che ritrae la famiglia, lo vede insieme al padre Giancarlo e alla sorella Susanna, durante la Pasqua.

Marco Masini è tornato a Firenze da Milano due giorni fa, postando l’ultima foto su Instagram: “Stadi vuoti, negozi vuoti, treni vuoti, vita vuota!!“, ha scritto il cantante, commentando il momento certamente durissimo per lui.

