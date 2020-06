Guillermo Mariotto ha ottenuto una prestigiosissima onorificenza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giudice di Ballando con le stelle è ufficialmente Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Lo stilista ha commentato questo riconoscimento a Domenica In, in video-collegamento con Mara Venier.

Guillermo Mariotto diventa Cavaliere

Un importantissimo traguardo è stato da poco raggiunto e ora per Guillermo Mariotto si spalanca un nuovo capitolo della sua vita. È della giornata di ieri l’annuncio della prestigiosa onorificenza conferitagli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stilista e giudice di Ballando con le stelle è stato ufficialmente insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

L’annuncio è arrivato direttamente da un post pubblicato da Mariotto sul proprio profilo Instagram.

Guillermo Mariotto ha commentato questo nuovo capitolo della sua vita ospite di Domenica In. In video-collegamento con Mara Venier e Milly Carlucci (anch’essa ospite della puntata di oggi), il giudice di Ballando con le stelle ha commentato scherzoso il riconoscimento conferitogli, scherzando sull’atteggiamento che terrà d’ora in avanti: “È tutto da scoprire. Adesso comincio a prendere atto di questo, ma sappiate che anche da Cavaliere sarò come il lupo: che perde il pelo ma non il vizio“.

Un bilancio di Ballando

Lo stilista, incalzato dalle domande della Venier, ha poi fatto un bilancio su questi anni in veste di giudice a Ballando con le stelle. Mariotto ha svelato quali concorrenti, nel corso di questi anni, lo hanno stupito maggiormente: “Sinceramente ce ne sono stati tanti bravi, ogni volta è diverso. Poi c’è stata un’evoluzione così incredibile, nel programma, nei messaggi, che alla fine sono tanti momenti diversi. Lasse Matberg, l’ultimo campione, ha portato in pista il senso del cavaliere, l’eleganza del gigante che si era trasformata in qualcosa di esplosivo.

L’eroe che vince sulla pista contro tutte le classifiche, è stato per me incredibile. Ma non è l’unico. Tra le donne è difficile, sono state così grandiose. La trasformazione di Nathalie Guetta: tutti dicevano ‘alla seconda puntata la facciamo fuori’. E invece“.