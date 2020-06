Sono trascorsi ormai mesi dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, più di un mese è trascorso dalla fine del serrato lockdown ma ancora oggi, ad estate inoltrata, la guerra contro il virus non può considerarsi vinta. A ribadirlo in data odierna è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Filtra in questi momenti, come di consueto, l’ultimo bollettino della Protezione Civile con i numeri del contagio aggiornati al 22 giugno.

Roberto Speranza: “

“Noi siamo ancora dentro questa battaglia, la partita è ancora in campo, guai a pensare che sia già vinta!

“, sono state le parole espresse nella giornata odierna da Roberto Speranza, il ministro della Salute, riportate da Il Sole 24 Ore. Un concetto ripetuto e ribadito spesso in queste settimane di pari passi all’invito, rivolto a tutti i cittadini, di continuare ad attenersi alle misure di sicurezza vigenti come il distanziamento sociale, evitare qualsiasi tipo di assembramenti e indossare la mascherina per coprire bocca e naso nei luoghi di incontro. Di 4 ore fa il post Facebook del Governatore della Lombardia, Attilio Fontana: “Guanti addio sui mezzi pubblici ma procediamo con prudenza e senza abbassare la guardia“.

Il recente post pubblicato su Facebook da Attilio Fontana. Fonte: Facebook

Il bollettino del 22 giugno

Di questi momenti intanto gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia contenuti nel bollettino della Protezione Civile: sono 24 i morti registrati in data odierna, 22 giugno, per un totale di vittime per Covid-19 che sale ora a 34.657. Sempre costantemente stabile il numero delle nuove persone risultate positive al Covid-19: 218 nuovi contagi nelle ultime 24 ore per un totale di 20.637 persone attualmente positive in Italia. 533 le persone la cui guarigione è stata registrata oggi per un totale di 183.426 guariti e 238.720 persone quelle che, contando tutti i fattori, hanno contratto il virus dall’inizio di febbraio.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Coronavirus in Italia già da dicembre: trovate tracce nelle acque di scarico

Bonus da 1000 euro: a chi spetta e come fare domanda