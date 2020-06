Lunedì 22 giugno, comincia una nuova settimana televisiva ecco quindi tutte gli appuntamenti imperdibili oggi in tv.

Lunedì 22 giugno in Rai

Il lunedì in Rai è all’insegna delle fiction.

Non Dirlo al Mio Capo

Su Rai 1 alle 21.40 va in onda Non Dirlo Al Mio Capo, con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, con gli episodi La Vita che Verrà e Premio e Punizione. Mentre lo studio è impegnato in una causa che vede una banca sotto accusa per la quale Enrico subirà un’aggressione, fa il suo ingresso Elda, l’algida madre di Marta, accusata di aver procurato una frattura ad un’allieva della scuola di danza.

Romeo torna a scuola ma con Mia pare esserci un certo imbarazzo, quando Romeo però si presenterà accompagnato da Greta, Mia apparirà contrariata.

Nel frattempo Lisa viene tempestata di telefonate dopo che alla festa molti invitati interessati sono entrati in possesso del suo numero. Convinta da Marta ad accettare gli inviti dei pretendenti. Tuttavia gli appuntamenti sono tutti un buco nell’acqua. Proprio mentre è in fuga da uno di questi Lisa incontra Fabrizio.

Hawaii Five – 0 e N.C.I.S.

New Orleans

Su Rai 2 invece alle 21.05 va in onda Hawaii Five – 0, con la puntata dal titolo Sirene. L’omicidio della venditrice di un’importante azienda, porta la squadra ad indagare sui vertici della società, le indagini porterà a galla il loro coinvolgimento in affari di riciclaggio in affari con la criminalità organizzata di Detroit.

Alle 21.50 sarà a volta di N.C.I.S. New Orleans, con le puntate Immunità Diplomatica e Di Padre In Figlio. L’omicidio di un ufficiale della Marina in un Luna Park sarà al centro del primo episodio, mentre nel secondo la sarà il corpo di un giovane sottufficiale nelle aque del Golfo a tenere la squadra impegnata.

Un film su Rai 3

Rai 3 trasmette stasera alle 21 il film con Diane Kruger Oltre la Notte, per la regia di Fatih Akin. Katja è una donna distrutta dal dolore, dopo la morte del marito Nuri e del figlio Rocco, vittime di un attentato per mano di una cellula terroristica neonazista. Consumata dagli stupefacenti per superare il lutto, Katja cercherà la sua vendetta.

Lunedì 22 giugno su Mediaset

Il lunedì in casa Mediaset è all’insegna del cinema e di Carmelita.

Live – Non È La D’Urso

Al talk in prima serata condotto da Barbara D’Urso, come sempre offrirà al suo pubblico un ottimo mixaggio tra argomenti di grande attualità e gossip, con la sua passerella di ospiti. Live – Non È La D’Urso andrà in onda a partire dalle 21.20 su Canale 5.

Il grande cinema su Mediaset

Alle 21.30 su Italia 1, andrà in onda il terzo capitolo della saga Una Notte Da Leoni, con Bradley Cooper e Zach Galifianakis, per la regia di Todd Phillips. Il gruppo torna lì dove tutto è iniziato, a Las Vegas, risucchiato in un nuovo vortice di guai esilaranti.

Mentre su Rete 4 alle 21.30 torna sul piccolo schermo un grande classico, tratto dal romanzo di Stephen King, Il Miglio Verde. 1935, Tom Hanks, nei panni di una guardia carceraria, accompagnerà il condannato a morte John Coffey, interpretato da Michael Clark Duncan, nel suo percorso verso la sedia elettrica.